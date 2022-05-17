高股息生力軍報到 新台股基金6月募集倒數

台股除權息旺季將到來，有望配發史上最大規模現金股利，除高股息被動型 ETF 湧現散戶投資熱潮外，近期投信也瞄準高股息主動策略，6 月將有 1 檔高股息台股基金啟動募集。

新光臺灣高股息基金 6 月 13 日將募集，分為累積型、月配型兩種，投資特色是主動管理，卻擁有彈性基金費率設計，規模成長達一定金額後的基金費用率，與一般高股息 ETF 相同，適合投資人選擇累積型，作為長期投資工具，例如退休準備金，是今年國內投信第 1 檔推出的高股息台股基金。

新光臺灣高股息基金擬任經理人南震杰表示，台股近期已逐步反應市場利空，隨除權息旺季即將來臨，高殖利率股蠢蠢欲動，市場預期，今年上市櫃公司整體現金股利將創 2.7 兆元歷史新高。

南震杰強調，在低利率、高通膨的大環境下，台股往年企業股利發放率逐年成長、今年更具備強勁現金股利水準，加上台股現金殖利率居 4.2% 冠全球，目前本益比回落至 12 倍上下，屬於長期平均偏低的水準，目前台股更是物美價廉，擁高股息題材的績優股票，更吸引低接買盤陸續回籠。

看好下半年行情 高股息股基金掌先機

南震杰預估，今年台股行情於下半年將有所表現，行情轉折的關鍵除俄烏戰情有望進一步進展後、隨 5、6 月美聯準會啟動升息後，下半年升息對金融市場影響也有望告一段落，影響行情震盪機會減弱，樂觀展望下半年走出波段行情，不論跌深電子股或受惠疫情解封、重返生活常態的傳產股，及升息環境下的金融股，都有機會見到利空出盡。

以產業面來看，南震杰看好電子股上游，例如：半導體類股，包括矽晶圓、IC 設計、ABF 載板，產業前景十分樂觀，將支撐台股基本盤表現；在非電族群上，航空股迎 8 月國內解封商機、金融股受惠利率上漲、及塑化股有高油價帶動，傳產股基本面將出現轉機，除基本面佳產業外，台股遇到區間震盪期間，通常具高股息題材的個股，代表企業願意將股利配發給股東，股價具股息保護，更容易受資金青睞。