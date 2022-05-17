〈報稅看這裡〉小資存股族聰明納稅 善用股利收入8.5%抵減稅額

繳稅季報到，永豐金證券今 (17) 日說明，存股配息的股利所得課稅方式有兩種，一般小資族多適用併入綜所稅申報，適用股利 8.5% 的抵減稅額，而課稅級距 30% 以上的所得者，採股利分離課稅單一稅率 28% 較有利。

據永豐金證券豐存股平台的資料分析，存股投資人口近年快速激增，截至今年 4 月，每月扣款突破 7.5 萬交易戶，有許多存股族是今年首次遇到存股配息須申報個人綜合所得稅。

永豐金證券進一步說明，今年綜所稅淨額低於 54 萬元者，適用最低 5% 的課稅級距，存股族若採 5% 的稅率級距且獲配股利，股利收入雖隨綜所稅按 5% 計算所得稅，但適用 8.5% 的抵減稅額，等於享有 3.5% 的抵減稅額差額。

據豐存股台股扣款分布年齡最新統計，21-40 歲的扣款交易戶數占比達 65% 為最大宗。

以一般單身小資來試算，所得淨額低於 54 萬元均可適用最低 5% 的課稅級距，加上三大扣除額，包括免稅額 8.8 萬元、標準扣除額 12 萬元和薪資所得特別扣除額 20 萬元，初略計算今年加上股利總所得在 94.8 萬元以內的存股族，選用併入個人綜所稅申報，應有機會享股利抵減後 3.5% 的差額小確幸。

而課稅級距屬於 30% 以上的較高所得存股戶，則使用單一稅率 28% 股利分離課稅較有利。

永豐金證券鼓勵投資人，提早存股創造被動收入，尤其每年 6-9 月是台股的除權息旺季，只要在除權息日的前一天買進股票或持有股票，即可參與除權息領取股利。