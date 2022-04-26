中砂Q1純益倍增 每股賺2.2元 已超越去年上半年

鑽石碟大廠中砂 (1560-TW) 今 (26) 日公布首季財報，受惠 3 奈米鑽石碟出貨加溫，加上再生晶圓產能滿載，毛利率衝上 35%，稅後純益首度突破 3 億元，達 3.13 億元，年增 110.07%，雙創新高，每股稅後純益 2.2 元，已超越去年上半年的 2.03 元。

中砂首季營收 16.45 億元，季增 7.1%，年增 12.29%，毛利率 35.47%，季增 1.93 個百分點，年增 7.43 個百分點，營益率 19.8%，季增 1.93 個百分點，年增 7.2 個百分點，稅後純益 3.13 億元，季增 36.68%，年增 110.07%，每股稅後純益 2.2 元。

中砂近來受惠鑽石碟在先進製程的市占率提升，加上新台幣貶值、漲價效益顯現與產品組合優化，首季毛利率衝上 35%，一舉創下歷史新高，也推升單季稅後純益達 3.13 億元，超越去年上半年的總和 2.87 億元。

由於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 3 奈米擴產計畫皆按進度進行，且 5 奈米產能規模上修，對鑽石碟的拉貨將更強勁，法人預期中砂今年營收、獲利將呈現逐季成長。

中砂董事會也通過去年盈餘分派案，每股擬配發 2.8 元現金股利，配發率 58.58%，依今日股價 123 元推算，殖利率約 2.28%，預計共發出 4 億元現金；公司對此表示，今年由於進行資本支出、償還借款及央行升息等影響，配發率較低，但隨著今年營運成長，現金流增加，預期明年股利配發水準將優於今年。