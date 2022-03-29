台積電供應鏈在地化邁大步 中砂、光洋科進入3奈米先發

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近年積極推動供應鏈在地化，供應商名單與市占率也大洗牌，包含中砂 (1560-TW)、光洋科(1785-TW) 等今年皆取代外商，進入台積電先進製程供應鏈先發名單，配合客戶同步出貨新一代靶材、鑽石碟，且 3 奈米需求更優於預期，兩家 3 月與第二季營收動能可望顯著加溫。

台積電自去年底確定取得英特爾 (INTC-US) 訂單後，便號召供應鏈全員動起來，不僅上調全年產能預估，也罕見在台南、新竹兩地擴廠，同步向後段供應鏈追加訂單。

依台積電現有規劃，首季 3 奈米月產能約 1 萬片，第二季倍增至 2 萬片，下半年進入量產階段後更達 4 萬片，象徵每季對耗材需求逐季翻倍成長，供應鏈業績也跟著進補。

中砂去年起開始積極擴充鑽石碟產能，預期在台積電 3 奈米製程市占過半、達 70%，加上價格與前代相比增加逾 1 成，鑽石碟產品結構可望量價俱增，迎來高速成長期。

光洋科也與台積電合作，開發高純度 6N 的銅合金靶材，去年底開始小量出貨並通過驗證，近期出貨量持續成長中，隨著台積電新廠第一階段產能今年底前就可滿載，光洋科營收貢獻也同步看升，挹注獲利。

另外，近來貴金屬價格波動，光洋科也依據出貨當時的金屬價格作為售價依據，降低風險也享有部分獲利空間。

台積電近年積極響應 ESG，看好供應鏈在地化不僅能提升供貨彈性、縮短新品開發時間，也可降低整體供應鏈碳排放量，因此開始與具備技術的台廠深化合作，實現「進口替代」計畫。

以中砂、光洋科提供的鑽石碟、靶材為例，先前技術皆掌握在日、美商手中，如鑽石碟過往由美商 3M 為首，靶材則以日商 Nikko Metal、美商 Honeywell 為主，不過，隨著台廠技術取得新進展，也在最先進製程 3 奈米取代外商，一舉成為主力供應商。

業者多看好，由於公司產品已通過台積電最先進製程的驗證，代表先前 5 奈米、7 奈米、28 奈米等重要節點的製程，也可開始供應，成為全球半導體供應鏈在地化的受惠業者。