〈美股13F報告〉波克夏Q1新增花旗、加碼雪佛龍 大砍Verizon並清倉富國銀行

「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 公布最新持股變動，第 1 季新買進西方石油、惠普和花旗，同時加碼蘋果、雪佛龍和動視暴雪，且幾乎賣掉威瑞森 (Verizon) 的所有持股，並結束對富國銀行長達 30 年的投資。

美國證券交易委員會 (SEC) 最新文件顯示，截至 3 月 31 日，波克夏持有 1.59 億股的雪佛龍，目前價值 275 億美元，以及 1.045 億股的惠普和 1.37 億股的西方石油。

波克夏大買超過 510 億美元的股票，創下歷年同期新高，且大部分集中在 3 月初股市暴跌的時候。

雪佛龍、西方石油、動視暴雪和惠普的持股變動先前已透過不同的來源揭露，包含獨立的監管文件、波克夏 Q1 財報以及 4 月 30 日的年度會議。

另外，波克夏在 3 月底敲進 5500 萬股的花旗，目前價值 26 億美元，以及 6900 萬股的派拉蒙 B 股，價值約 19 億美元，使持股比重達到 10.6%。

值得注意的是，波克夏 Q1 幾乎削減手中所有 Verizon(VZ-US) 的持股，截至 3 月 31 日僅持有 140 萬股，遠低於去年 12 月 31 日的近 1.59 億股，並出清剩餘的富國銀行，結束對該行 30 年的長期押注。

波克夏 Q1 主要持股變動：

每一季結束約 45 天，波克夏與其他大型機構會向 SEC 提交 13-F 文件，說明各自的持股情況。

波克夏 Q1 13F 文件：請見此