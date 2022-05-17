美國擬加強懲罰力道 厲行對中俄的出口管制措施

一位拜登政府官員表示，美國計劃加強出口管制執法力道，對違規企業實施更嚴厲的懲罰措施。

美國商務部助理部長 Matthew S. Axelrod 周一 (16 日) 於國際事務協會 (Society for International Affairs) 發表演講時透露，潛在措施包含處以更高的罰款、提早公開揭露違規情形，以及要求有意尋求庭前和解的企業公開承認違規事實等。

上述計畫調整主要集中在美國工業安全局 (BIS) 的行政執法案件，有別於司法部調查所涉及的刑事懲處。

Axelrod 說，這些調整有助於保護美國，避免受到其他國家日益壯大的威脅，同時讓違反規範者承擔責任。

俄烏衝突爆發後，出口管制的發揮作用越來越大，拜登政府花費數月時間與盟國合作，建立限制俄國獲取軍事技術和原料的規範，違規企業因此面臨高昂成本。

此外，拜登政府還沿用前朝對中國的出口管制，防止中國利用先進技術實施大規模監控並侵犯人權。

BIS 在 2020 財政年度共發布 20 項行政命令，其中有 19 項涉及罰款。在這 19 件案例中，有 8 件罰款低於 10 萬美元，9 件罰款介於 10 萬美元至 100 萬美元間，2 件超過 100 萬美元。

BIS 目前為止祭出最重的罰款，是 2017 年和 2018 年對中興通訊所處以的 17 億美元。

Axelrod 表示，希望企業能夠遵守投資規範，而不是只憑成本效益分析，選擇承擔小額罰款的風險，他希望能將罰款金額調到既可以懲罰違規企業，又能達到嚇阻效果的水平。