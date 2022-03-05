〈俄烏衝突〉美祭俄煉油行業新出口管制 支持俄軍的91個實體納黑名單

美國商務部週五 (4 日) 宣布祭出兩大新制裁，包括對俄羅斯煉油行業實施新的出口管制並將支持俄軍的 91 個實體納入出口管制清單，以應對俄羅斯侵犯烏克蘭的野蠻舉措。

根據美國商務部工業與安全局 (BIS) 週五發布公告內容提到，第一個制裁措施建立在美國自 2014 年對俄深水油氣勘探開採行業的現有限制基礎上，對煉油產業也將實施同樣嚴格的限制措施。

第二制裁是將來自 10 個國家的的 91 個實體列入商務部的出口管制實體清單中，因為這些實體對俄羅斯安全事務、軍事、國防部門，以及國防研發工作有貢獻或支持，商務部對其實施出口管制措施，以進一步限制俄羅斯獲取美國商品、軟體和技術的能力。

這些實體來自俄羅斯 (81 個)、英國 (3 個)、愛沙尼亞 (3 個)、西班牙 (2 個)、馬爾他 (2 個)、哈薩克斯坦 (1 個)、拉脫維亞 (1 個)、貝里斯 (1 個)、新加坡 (1 個) 和斯洛伐克 (1 個)，其中一些實體在多個國家 / 地區開展業務，故以單一實體計算。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，隨著俄羅斯對烏克蘭的持續進攻，日復一日，俄國將發現對該國提供經濟和物質的支援越來越少。美國和盟國夥伴將繼續與烏克蘭人民站在一起，週五的行動將進一步限制支持俄國侵略的收入來源。

在商務部公布制裁決定後，國際油價應聲跳漲。WTI 原油期貨價格週五上漲 7.4%，收每桶 115.68 美元，為 2008 年 9 月以來新高。Brent 原油期貨價格上漲 6.9%，收每桶 118.11 美元，自 2013 年 2 月 以來最高收盤價。