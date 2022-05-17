貝佐斯和拜登為通膨和加稅互槓 桑默斯也加入戰局

亞馬遜創辦人貝佐斯上周連發多則推文，痛批美國總統拜登向大企業加稅以打擊通膨的說法「誤導大眾」，對此白宮周一 (16 日) 反擊，暗指貝佐斯試圖保護自己的財富並削弱工會，前財長桑默斯 (Larry Summers) 也加入辯論，表示貝佐斯說法大部分是錯誤的。

拜登上周五在推特中說，「想降低通膨，就要確保最富有的公司公平擔起自己的那一份責任」，暗指大公司應為通膨負責。貝佐斯推文反擊，指控拜登這番話「誤導大眾」，不要把加稅和通膨兩件事混為一談，還說剛成立的假消息委員會應該審查這條推文。

貝佐斯周日進一步說，美國政府顧著向已經過熱、膨脹的經濟注入更多刺激，事實上，通膨是一種累進稅，對不富裕的人傷害最大。

雙方到周一繼續隔空交火，白宮發言人 Andrew Bates 發布聲明表示，不難理解為何全球第二大富豪會反對拜登對富人和大企業加稅，而在總統會晤亞馬遜員工在內的工會成員之後，會有這些推文也不令人意外。

此事象徵拜登政府和貝佐斯雙方在公開場合首次的意見衝突。拜登雖然未在推文中點名亞馬遜，但曾多次批評在企業稅方面提及亞馬遜，包括該公司在 2017 年和 2018 年未繳分文所得稅，他最近也聲援籌組工會的亞馬遜員工。

美國通膨高處於 40 年最火熱的水準，部分經濟學家把問題歸咎於刺激政策，包括拜登去年推動的 1.9 兆美元振興方案，但這些措施也幫助美國免於不景氣。

桑默斯周一加入這場戰局，他雖曾多次批評拜登和聯準會 (Fed) 低估通膨的威脅，但不能認同貝佐斯駁斥加稅降通膨。

他在推特上說：「我們應該加稅以減緩需求、平抑通膨，而且應該盡可能積極加稅。」

在貝佐斯和拜登的推特論戰中，桑默斯站在拜登這一方。(圖: AFP)

美國前總統川普也曾在任內槓上貝佐斯，他批評亞馬遜 (AMZN-US) 濫用美國郵政 (USPS) 的服務。