〈財報〉NAND Flash二哥鎧俠年營收成長3成 資料中心需求暢旺

日本 NAND 快閃記憶體大廠鎧俠 (Kioxia，原本的東芝記憶體) 宣布，2021 年度 (至 2022 年 3 月) 的年營收增加 30%，淨利達 1059 億日圓。由於雲端服務的需求增加，使得資料中心等用途的 NAND 快閃記憶體營收大增。

鎧俠在上週五 (13 日) 公布 2021 年度的全年合併財報，基於 IFRS 會計準則的主要數據如下：

營收年增 30% 達 1 兆 5265 億日圓。

營業利益是前年度的 32.75 倍，達 2162 億日圓。

純益達 1059 億日圓。(前年度報 245 億日圓虧損)

鎧俠在 2021 年度投入 112 層堆疊 3D NAND 快閃記憶體「BiCS FLASH」的量產，生產效率向上提升。銷售單價和前年度相比、只出現輕微滑落，收益性獲得改善；營益率則是從前年度的 1%，大幅增長至 14%。

年營收增加 30% 的理由，主要和資料中心用途的 SSD(固態硬碟) 出貨量增加有關，帶動營收向上成長。另外，由於 5G 智慧型手機的普及，記憶體容量需求也持續增長。

鎧俠方面表示，2022 年 Q1 出貨量和 2021 年 Q4 相比，有出現不到 5% 的成長率；產品銷售單價的季增率持平。雖然智慧型手機用途的記憶體出貨量減少，但資料中心等用途的出貨量增加。

另外 2022 年 1 月下旬，在日本三重縣、岩手縣 2 座工廠所發生的產品製程雜質混入事件，則是造成相關工廠的營運水準下降。預料該項問題所導致的出貨量減少等影響，將會反映在 2022 年 Q2 的財報數字上。