延後收購為壓低價碼？馬斯克若退出交易 代價不只10億美元分手費

全球首富馬斯克拋出延後 440 億美元推特收購計畫，又在數小時過後表示仍致力於收購案，遭質疑很可能只是為了壓低收購價。有律師分析，若馬斯克毀約，面臨的不只是 10 億美元分手費，還可能遭推特告上法院並求償數十億美元。

馬斯克周五 (13 日) 表示，將延後收購案，直到推特證明平台上的垃圾帳號和假帳號已降至 5% 以下。儘管他不久後澄清仍有意收購，但推特 (TWTR-US) 股價終場仍收低 9.67% 至每股 40.72 美元，與馬斯克開出的 54.20 美元收購價低約 23%。特斯拉 (TSLA-US) 則收高 5.71%。

自馬斯克 4 月初揭露推特持股一直到本周五，那斯達克綜合指數共下跌 22%，各種東西的估值明顯起了變化，而推特在這段時間約跌 10%。

Future Fund Active ETF 共同創辦人 Gary Black 說，在市場質疑聲音升高之際，馬斯克用一個粗略而模糊的理由，試圖談到更好的條件。

Bernstein 資深分析師 Toni Sacconaghi 也表示，這可能是一種談判伎倆，畢竟金融市場已經跌了不少。

熟悉內情的併購法律師表示，如果馬斯克若一走了之，代價將不只雙方上個月議定的 10 億美元「反向終止費」。所謂的反向終止費適用於因為外部因素導致交易無法完成，包括監管干涉、第三方融資問題、有詐欺或足以引發實質負面效應的錯誤資訊。

這名律師說，假如馬斯克只是因為價格過高而取消交易，推特可以告上法院向他要求數十億美元賠償。過去曾有的例子是 Tiffany 在 2020 年控告 LVMH 集團試圖退出已經談好的交易，最後 Tiffany 同意把出售價從 162 億美元降為約 158 億美元。

巴隆周刊專欄作家 AI Root 認為，推特管理層絕對不希望併購案這個時間點破裂。因為推特在馬斯克透露收購意向前夕為每股 39.31 美元，以那指這段期間的跌幅計算，推特現在股價約為 32 美元，也遠低於周五收盤價。