〈波克夏股東會〉Q1大買能源股、反比特幣、批評華爾街 六大重點一次看

波克夏瑟威 (BRK.A-US) 30 日召開 2019 年來首次實體股東會，董事長巴菲特 (Warren Buffett) 與芒格 (Charlie Munger) 針對通膨、股市現況、持股等議題做出評論，以下是本次股東會六大重點整理。

Q1 股市崩盤大掃能源股

波克夏在第一季市場大跌期間購買超過 510 億美元的股票，其中包括雪佛龍、惠普和西方石油的大規模投資，雪佛龍目前部位市值達 259 億美元，高居波克夏第四大投資標的。

巴菲特在 3 月大買西方石油 14% 股份，目前部位價值超過 70 億美元。總計目前波克夏在能源股總部位超過 400 億美元。

暴雪操作與中國投資契機

去年第四季波克夏在微軟宣布併購暴雪前夕斥資 10 億美元買進股票，巴菲特表示，公司對併購消息完全不知情，但消息傳出後，他持續購買暴雪股票，因為價位仍遠低於微軟 95 美元收購價格，目前持股已達 9.5%，未來若突破雙位數將會發布報告。

另外，芒格對投資中概股表示，現代人比 50 年前更擔心中國，但他願意承擔中國政府監管風險，以目前低價位投資這些良好的中國企業。

反比特幣

巴菲特強調，比特幣不會產生任何有價值的東西，不願意以極低的價格進場；芒格也表示，通膨較算飆升也不應用退休帳戶的錢購買比特幣。

巴菲特直言，不管比特幣明年、甚至未來 5-10 年是漲或跌，可以非常確定的事是它不會產生任何價值，他認為，資產要有價值，必須向他人提供一些實質上的物品。

批評華爾街

巴菲特還對投行、券商做出一系列批評，他表示，華爾街在資本主義餐桌上吃掉下來的麵包屑，這些業者不會賺錢，只從中分一杯羹，當市場熱衷賭博時，這些投行抽傭賺得比投資企業還多。

巴菲特表示，美國大企業已成為賭桌上的籌碼，這些券商、經紀商使用期貨、選擇權進行對賭，賺得錢比簡單股票投資還多。

通膨

巴菲特說道，現今通膨影響已不僅限於股市投資人，債券投資人、將現金藏在床鋪下的人們，幾乎所有人都遭通膨所「欺騙」，也同時提高企業資本額的需求，這不是僅靠漲價維持獲利那樣簡單，最好的防禦措施就是自我精進。

通膨也正影響波克夏旗下保險、鐵路與消費產品等業務，其中，內布拉斯加傢俱商城、運動鞋 Brooks、冰淇淋品牌 Dairy Queen 高層都指出營運受到挑戰，包含漲價影響銷量、原物料與薪資壓力等。

巴菲特下台?

美國最大退休基金加州公務人員退休基金本月初表示，對於波克夏公司治理感到擔憂，本次股東會巴菲特董事長撤職提案將投下同意票，引起市場議論。

芒格批評，這是最荒謬的指控，有些人從未經營過任何業務，對實際內容一知半解。該投票案最終反對票大於同意票，提案並未通過。