〈納微法說〉中國封城Q2受影響 下半年營運、獲利逐季增

氮化鎵 (Gan) 功率 IC 龍頭納微半導體 (Navitas) (NVTS-US) 執行長 Gene Sheridan 近日表示，中國封城影響第二季非 GaN 零件供貨，拖累獲利與營收增幅，但下半年營收、毛利率將逐季增溫，全年營收將較去年翻倍。

適逢傳統淡季，納微 2022 會計年度第一季 (non-GAAP) 營收 674 萬美元 (以下同)，創單季新高紀錄，季減 7%，年增 26.7%，毛利率 44%，約與上季持平、年減 1.5 個百分點，營益率 -142%，虧損較上季、去年同期惡化，不考慮認股權證等公允價值變動收益，稅後虧損 960.7 萬元，虧損分別較上季、去年同期擴大 265.4 萬元、419.6 萬元，每股虧損 0.08 元。

Sheridan 在電話會議中表示，為了加速 GaN 第四代 IC 的開發，以及布局太陽能、資料中心、電動車與儲能市場，第一季研發支出達 580 萬美元；而存貨 1310 萬美元，持平上季 1200 萬美元，維持在健康庫存水位。

Sheridan 表示，納微 GaN IC 產品迄今已出貨超過 5000 萬顆，鞏固功率 GaN 市場的龍頭地位，目前全球前十大手機、筆電 OEM 廠已有 9 家是納微客戶，預計年底前將全部拿下。

手機市場中，納微第一季首度打入三星手機供應鏈，供應 Galaxy S22+、S22 Ultra 45 瓦快充功率 IC，Vivo 首款摺疊手機 X Fold 快充也採用 GaN IC 產品，並擴大與小米的合作；筆電市場也有所斬獲，戴爾 XPS Plus 新品、小米筆電與聯想電競筆電 GaN 快充都將搭載納微晶片。

展望後市，Sheridan 表示，第二季估營收達 800-900 萬美元，預計下半年成長速度優於上半年，季增幅度將大於 50%，全年營收仍將較去年翻倍。

獲利方面，受到中國市場疲軟影響，Sheridan 認為，第二季毛利率估 40-42%，較第一季下滑；全年毛利率由於去年台積電漲價影響，毛利率落在 41-43% 區間，不過，第四代 GAN IC 年底將問世，可望提高公司獲利狀況，預計明年毛利率將回升至 45%。

Sheridan 認為，GaN IC 目前交期為 6-16 周，目前短缺狀況導致功率矽晶片交期長達 6 個多月，這可望加速 GaN 的滲透率，目前 GaN 充電器市占率僅約 2%，GaN IC 占整體晶片市占率僅不到 1%，仍有很大的成長商機。

另一方面，納微還暗示在 SiC 的布局，Sheridan 說道，儘管目前尚未能公布明確的預測，但納微已在 SiC 領域發展上很活躍，未來將釋出更多資訊。