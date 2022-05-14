〈美股盤後〉標普自熊市邊緣反彈 那指費半勁揚

儘管美國 5 月初消費者信心指數跌至十年新低，聯準會鮑爾淡化有關一次升息 75 個基點的市場猜測，加上上海解封有望的利多消息傳出後，美元回落，加密市場回溫，四大指數週五 (13 日) 公布的全數攻高，標普收漲 2.39%，自熊市邊緣反彈，推特因馬斯克暫擱交易大跌近 10%。

綜觀本週，三大指數仍跌跌不休，道瓊本週累計下跌 2.14%，連續第七週的頹勢，創 1980 年冬末以來最長連跌。那指週跌 2.8%，標普週跌 2.41%，連續第六週仍未擺脫陰霾。

政經方面，聯準會主席鮑爾週四重申，鑑於本週近期的通膨數據，聯準會未來兩次會議上額外升息 50 個基點仍然是合適的，聯準會沒有積極考慮升息 75 個基點。

美國克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五表示，她支持 6 月和 7 月會議每次升息 50 個基點，而聯準會應該到 9 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 時評估是否需要採取更多措施來抑制通膨。

中國清零政策嚴重衝擊海陸運、供應鏈及當地經濟之際，封城長達 1 個半月的上海週五首次釋出解封時間表。上海市副市長吳清週五在記者會上表示，目標是在本月中旬實現社會面清零，屆時將實施有序放開、有限流動、有效管控和分類管理。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.2 億例，死亡數突破 626 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 117 億劑疫苗。

週五 (13 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全數收紅，非必需消費品、資訊科技和能源領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王吹起反攻號角。蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.19%；Meta (原臉書) (FB-US) 上漲 3.86%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.84%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 5.73%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.26%。

道瓊成分股逾半收高。Nike (NKE-US) 上漲 4.74%；Salesforce (CRM-US) 上漲 4.05%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.58%；波音 (BA-US) 上漲 3.3%；嬌生 (JNJ-US) 跌 0.57%。

費半成分股回暖迎春。 AMD (AMD-US) 暴漲 9.26%；NVIDIA (NVDA-US) 暴漲 9.47%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.40%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.77%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.78%；美光 (MU-US) 大漲 6.22%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.31%。

台股 ADR 全數揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.73%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.58%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.15%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.55%。

企業新聞

推特 (TWTR-US) 週五開盤跳水後震盪收低 9.67% 至每股 40.72 美元。全球首富馬斯克週五宣布，在收到更多關於推特上有多少虛假帳戶資料之前，他將暫時擱置收購推特的交易，隨後，推特執行長 Parag Agrawal 稱，雖然預計收購交易能夠完成，但公司仍為所有情況做好萬全準備。

推特收購案現變數 (圖片：afp)

「先買後付」 (BNPL) 主要金融科技公司 Affirm Holdings 猛飆 31.43% 至每股 23.71 美元。Affirm 第三財季營收達 3.55 億美元，較前一年同期大幅成長 54%，每股虧損為 19 美分，優於市場預期。Affirm 還宣布與加拿大跨國電商平台 Shopify 的合作夥伴關係延長多年。

Robinhood (HOOD-US) 週五狂噴 24.88% 至每股 10.69 美元。美國證券交易委員會 (SEC) 文件顯示，FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 透過旗下公司 Emergent Fidelity Technologies 以 6.48 億美元收購 Robinhood 7.6% 的股份。



儘管投行不斷看空，通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 週五隨大盤反攻，分別收漲 7.45% 和 8.52%。在富國銀行將兩家公司評級調降至「跑輸大市」，還「腰斬」目標價後，摩根士丹利週五亦將兩家公司降至「持股觀望」評級，分析師預計供應鏈瓶頸或將侵蝕其獲利，而燃料價格飆升可能損害需求，二手車價格下跌帶來金融業務帶來壓力。

經濟數據

美國 5 月密西根大學消費者信心指數初值報 59.1，預期 64，前值 65.2。

華爾街分析

美國知名投顧公司 Chase Investment Counsel 總裁 Peter Tuz 表示，聯準會主席鮑爾釋出謙遜和嚴肅的言論，他致力於控制通膨，即便他承認這會有些痛苦。

Wealthspire Advisors 高級副總裁 Oliver Pursche 說：「週五是一次死貓反彈嗎？還是投資人承認拋售過度？若再看到一、兩個星期的下跌，我不會感到驚訝，但週五看到的是，一些賣超的優質公司確實在急劇反彈。」

瑞銀全球資產管理投資長 Mark Haefele 表示，市場上很多投機泡沫已經消除了，故建議投資人切勿倉促退場，預計未來 12 個月內將避免經濟衰退，但投資人應持續為高波動性的市場做好準備。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主