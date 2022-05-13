富國銀行降評通用汽車和福特汽車 大摩也落井下石

在富國銀行 (WFC-US) 將通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 評級調降至「跑輸大市」，並把目標價「腰斬」後，摩根士丹利周五 (13 日) 也對這兩支汽車製造商股票提出謹慎保守的看法。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 表示，在「一個高度不確定的經濟環境中」，對通用汽車和福特汽車均予「持股觀望」評級，將通用汽車目標價由 50 美元調降至 44 美元，福特汽車在熊市和牛市中的目標價分別為 5 美元和 25 美元、基本假設的目標價則為 13 美元。

大摩分析師指出，從正面來看，這兩家汽車製造商都能夠將大部分成本上漲轉嫁給消費者，並且目前市場中被壓抑的需求依然強勁，這在經銷商報告的「展示間流量轉化率較高」中可以看出來。

不過，從負面角度來看，分析師預計供應鏈瓶頸可能會繼續侵蝕獲利，燃料價格飆升可能損害需求，二手車價格下跌可能會給兩家公司的金融業務帶來壓力。

大摩分析師指出，「從歷史上看，貨幣政策收緊對耐久財購買的影響最大，且很大程度上是對汽車的影響。學術文獻指出，耐久財受到的影響約為其他消費支出的 5 倍。」

因此，分析師的結論是：各種因素的平衡使這兩隻股票目前處於「不穩定」狀態。