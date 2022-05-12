股神巴菲特投資的Nubank 推出加密貨幣服務

「股神」巴菲特投資的巴西數位銀行 Nubank(NU-US) 週三 (11 日) 宣布與區塊鏈初創公司 Paxos Trust 合作，推出加密貨幣服務。



巴菲特投資的巴西最大網銀 Nubank 宣布，到 6 月底，公司將逐步向其所有客戶推出加密貨幣交易服務，允許客戶在銀行的行動應用程序中購買、出售和持有比特幣和以太幣等加密貨幣。

Nubank 母公司 Nu Holdings 已將投資組合的 1% 投入比特幣資產，強化公司對比特幣潛力的信念。

股神巴菲特投資的 Nubank 推出加密貨幣服務 (圖片：AFP)

Paxos 將為 Nubank 的產品提供必要的交易和託管服務，Paxos 週三聲明提到，巴西對數位資產的需求增加，Nubank 此舉為客戶提供更多支付方式，從而為他們創造更多的金融包容性。

巴菲特一向對加密貨幣嗤之以鼻，曾形容這種新興資產是「老鼠藥」，毫無價值，但現在巴菲特旗下波克夏控股公司的持股組合中，有不少公司都已直接或間接涉足加密貨幣領域。

巴菲特在 4 月 30 日波克夏年度股東大會上強調，比特幣不會產生任何有形價值，就算比特幣跌到 25 美元的極低價位，他也不買入。他提到，不管比特幣明年、甚至未來 5-10 年是漲或跌，非常確定的事是比特幣不會產生任何價值。



截稿前，幣圈肅殺一片，比特幣大跌 9.10%，暫報 28,230 美元，以太幣血崩 17.20%，暫報 1,962.04 美元。