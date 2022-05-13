〈美股早盤〉利率擔憂略微緩解 主要指數上漲 標普500指數升逾1%

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 反對更大幅度升息，緩解部分政策不確定性擔憂，美股周五 (13 日) 早盤主要指數上漲。道瓊工業指數上漲 0.75%，標普 500 指數上漲 1.10%，那斯達克指數上漲 1.68%，費半上漲 1.88%。

今年以來美股基本下挫，最初是由未能獲利的高成長科技股開始，近幾周，即使是現金狀況良好的公司，也難逃重挫。蘋果周四已由高跌下滑 20%，成為 FAANG 尖牙股中最後一個落入熊市的科技巨頭。

這波跌勢已抹去自 2020 年 3 月疫情低點快速反彈以來的絕大多數漲幅，投資人希望避免進入熊市。

高通膨及聯準會快速收緊，是股市一路下跌的重要因素。聯準會主席鮑爾周四表示，他無法保證能夠在不導致經濟衰退的情況下壓低通膨，實現「軟著陸」。但他重申，不會積極考慮單次升息 75 個基點。

加密貨幣也正隨全球股市反彈，比特幣上漲約 7.5%，一度上漲至接近 31000 美元，此後回穩在 3 萬美元之上。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數上漲 239.05 點 0.75%，暫報 31969.35 點

那斯達克上漲 191.58 或 1.68%，暫報 11562.55 點

標普 500 上漲 43.4 點或 1.10%，暫報 3973.49 點

費半上漲 53.23 點或 1.88%，暫報 2880.44 點

台積電 ADR 上漲 0.66% 至每股 88.21 美元

十年期美債殖利率上漲 4 個基點至 2.89%

紐約輕原油上漲 2.48%，至每桶 108.76 美元

布蘭特原油上漲 2.31%，至每桶 109.93 美元

黃金下跌 0.7% 至每盎司 1812.60 美元

美元指數上漲 0.04%，至 104.89

焦點個股：

Twitter(TWTR-US) 下跌 10.2%，至 40.48 美元

馬斯克 (Elon Musk) 周五宣布，在收到更多關於社交媒體平台推特上有多少虛假帳戶的資料之前，他收購推特的交易將暫時被擱置。不過馬斯克隨後又補充稱，他仍致力於收購 Twitter。

推特在本月稍早的一份文件中估計，第 1 季其可獲利的每日活躍用戶 (mDAU) 中只有不到 5% 是機器人或垃圾郵件帳戶。

Affirm Holdings (AFRM-US) 上漲 24%，至 22.37 美元

這家金融科技公司發布財報，上季營收年增 54% 至 3.55 億美元，超過市場預期的 3.44 億美元，第三財季 GMV 為 39 億美元，年增 73%，總交易量增長至 1050 萬筆，年增 162%。

Affirm 還上調了全年收入預期，並宣布延長與電子商務平台 Shopify 的持續合作夥伴關係。

Robinhood(HOOD-US) 上漲 19.2%，至 10.21 美元

監管文件披露，加密貨幣交易所 FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 透過旗下公司 Emergent Fidelity Technologies，以 6.48 億美元價格買進超過 5600 萬股的 Robinhood 股票，持股比重達 7.6%，成為 Robinhood 唯一的董事和大股東。

FTX 是全球最大的加密貨幣交易所之一，也是 Coinbase 和幣安 (Binance) 的主要競爭對手。

每日關鍵經濟數據：

美國 5 月密西根大學消費者信心指數初值，預期 64，前值 65.2。

華爾街分析：

摩根士丹利私人財富管理公司主管 Kathy Entwistle 表示，現在是一個「非常艱難的時期」，他仍在觀望及耐心等待，以了解市場走向何處，預計接下來仍有很大波動。

花旗策略師 Dirk Willer 指出，美股已開始脫離泡沫區域，但仍應保持謹慎，隨著貨幣政策收緊和科技股暴跌帶來的風險加大，美國股市從目前水準的回報率將保持低位。

Michael Hartnett 為首的策略師在報告中引述 EPFR Global 的數據表示，截至 5 月 11 日的一周，股票、債券、現金和黃金都出現資金外流，「恐懼和厭惡情緒表明，股市很可能出現短線的熊市反彈，但我們認為尚未達到終極低點」。