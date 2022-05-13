花旗：美股脫離泡沫區域 投資人應保持警惕

據報導，花旗集團 (Citigroup) 策略師表示，隨著貨幣政策緊縮和科技股崩盤的風險增加，美股已經開始走出泡沫區域，目前回報率較低。

包括 Dirk Willer 在內的花旗策略師在一份報告中表示，隨著美股脫離泡沫區域，需要對美股風險保持謹慎。他們預期目前水準的回報率不佳，並建議投資人選擇估值較低的價值股，而不是成長股。

報告中指出，美股在 2020 年 10 月進入泡沫區域，泡沫大部分都集中在不盈利的美國科技公司，而包括美國房地產在內其他全球資產並未觸發泡沫警告。

花旗策略師表示：「當一個重大的股市泡沫消退時，可能會拖累全球大多數股市，表明美股泡沫的消退，將會成為更廣泛股票市場的負面因素。」

過去幾週，靠著未來收益成長估值的股票，尤其是科技股，領跌全球股市。隨著美聯準會 (Fed) 開啟升息週期以抑制通膨飆升，昂貴的成長股遭受重創，因為更高的利率意味著未來利潤現值的下跌。科技股多年來一直是市場表現最好的族群之一，但如今市場走勢令投資人信心出現轉變。

花旗策略師先前也提到，隨著各國央行收緊貨幣政策，推動殖利率走升，包括已經遭受重創的科技股在內的成長型股可能仍將持續承壓，他們特別警惕成長股。以科技股為主的那斯達克 100 指數已跌至 2020 年 11 月的低點，今年迄今下跌 27%。