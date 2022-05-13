軋空行情再現？美股大盤走低 3檔迷因股卻瘋狂飆漲

美股震盪月餘，大盤周四 (12 日) 觸及今年低點時，迷因股 GameStop、AMC 和二手車零售商 Carvana 卻意外飆漲。

GameStop (GME-US) 一度漲逾 30%，且因波動劇烈而 4 次暫停交易，最終以 10.1% 的漲幅收盤，連鎖電影院 AMC Entertainment (AMC-US) 盤中一度漲逾 20%，最終收漲逾 8% 。二手車零售商 Carvana (CVNA-US) 盤中漲逾 48%，期間遭暫停交易 5 次，最終守住近 25% 漲幅。

目前尚不清楚這三檔個股飆升背後的驅動力為何。道指與 S&P 500 指數周四分別收低 0.3% 和 0.13%。

但即使周四上漲，GameStop 和 AMC 仍遠低於各自 2021 年收盤價 347.51 美元和 62.55 美元。去年年初這兩檔個股在散戶合力推動下逼出軋空行情，迫使做空的對沖基金趕忙回補，但在那之後，這兩檔股票一路下滑，今年迄今 GameStop 下跌 40%，而 AMC 下跌近 60%。

這 3 檔股票都有一個共同點：它們均被嚴重做空。Carvana 空單餘額 29%、GameStop 有 22%，而 AMC 則有 20%。

根據數據分析公司 S3 Partners 執行董事 Ihor Dusaniwsky 的說法，整體美股 4.8% 和 S&P 500 指數中的 2.23% 股票被做空。

然而，華爾街在周四大反彈中出現看法分歧，Dusaniwsky 表示，這 3 檔股價受買方壓力推升，並非因為軋空激起回補而上漲。「絕大多數空頭不會跟進，他們會笑著承受這些一日損失。」

但 Wedbush 分析師 Seth Basham 不認同，他認為至少 Carvana 股價飆漲主要是因為軋空。「我們已經看到許多被嚴重做空的個股在今日飆漲，但今日沒有具體推升價格的催化劑，只有軋空才會帶動更多動能。」

由於這些公司的市值已經大幅下跌，因此只要少數幾家交易商，甚至是一檔大型基金，就可以強勢軋空。

然而，S3 Partners 的 Dusaniwsky 表示，「今日空頭的損失與過去一周或一個月在這些股票上賺得的獲利相比，不過是杯水車薪，頂多一些賣空者可能會因遭軋空而平倉，實現近期盯市利潤。」