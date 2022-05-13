〈紐約匯市〉美元強漲續登20年高 兌瑞郎逾2年首度平價

對央行打壓通膨行動恐削弱全球經濟增長的擔憂情緒，提振美元的避險吸引力，美元指數周四 (12 日) 走強，再攀 20 年新高，美元升值下，歐元、澳幣走貶，瑞郎暌違 2 年多首度與美元平價。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 漲 0.87%，報 104.75，再刷 20 年新高。

美國週四公布上周初領失業金人數升至 3 個月高點，通膨方面，4 月生產者物價指數 (PPI) 月增率自上月的 1.6%，大幅下滑至 0.5%，部分受到能源價格大跌影響。按年來看，美國 4 月 PPI 增長 11%，略低於上月的 11.5%。

Silver Gold Bull 外匯主管 Erik Bregar 表示：「PPI 略低於預期，但整體來看，還有很多需要擔心的問題，若標普 500 再度掀起拋售，將為美元帶來廣泛支撐。」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 周四再度表達對美國經濟的信心，她認為，在就業市場和家庭資產負債表穩健、債務成本低以及銀行業強勁之下，聯準會 (Fed) 可成功壓低通膨且不引發經濟衰退。

然而，對 Fed 抑制通膨的能力、俄烏戰爭與中國疫情的擔憂情緒仍削弱風險胃口，促使投資者人湧向美元。

隨著美元走強，歐元兌美元貶 1.25% 至 1.0382 美元。

愛爾蘭央行總裁 Gabriel Makhlouf 加入其他歐洲央行 (ECB) 官員行列，呼籲採取行動對抗通膨。他認為，ECB 應在下月或是最慢 7 月結束量化寬鬆 (QE) 政策，預期歐洲利率在明年重回正值。

美元兌瑞郎升 0.92% 至 1.0025 瑞郎，是 2019 年以來首次達到平價，交易員持續關注兩國央行間的政策分歧，這導致瑞郎近幾周表現疲軟。

作為傳統的避險貨幣，避險情緒通常有利於瑞郎，但在通膨加劇的環境之下，美元對投資人的吸引力似乎更勝一籌。今年迄今，瑞郎兌美元已貶值至少 8%。

三菱日聯銀行外匯策略師 Lee Hardman 說，過去五年來，瑞郎兌歐元和美元的看多趨勢已戛然而止，瑞郎的疲軟適逢 ECB 和 Fed 加快緊縮步伐預期升溫之際。

同樣也是避險貨幣的日圓表現大有不同，兌美元升值 1.2%，至 128.37 日圓兌 1 美元。

在公布疲軟的經濟數據後，英鎊兌美元下跌 0.45% 至 1.2194 美元，續探 2 年低，英國公布第 4 季 GDP 季增 0.8%，略遜於市場普遍預期的 1%，

加密貨幣市場延續拋售壓力，比特幣一度跌破 26,000 美元關卡，創 16 個月新低，截稿前跌勢收斂至 2%，報 27,976.1 美元。以太幣自去年 6 月以來首度跌破 2,000 美元，截稿前跌近 9% 至 1,872.4 美元。

截至台灣時間周五 (13 日) 約 6:00 價格：