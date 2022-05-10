美科技巨頭市值三日蒸發逾1兆美元 蘋果失血2200億美元

恐慌拋售情緒蔓延下，自上周三 (4 日) 收盤以來，美股科技巨頭市值已蒸發超過 1 兆美元，光是蘋果 (AAPL-US) 市值就損失逾 2000 億美元。

CNBC 統計數據顯示，5 月 4 日收盤迄今，全球市值最高的蘋果已縮水 2200 億美元，特斯拉 (TSLA-US) 市值損失 1990 億美元，微軟 (MSFT-US) 損失約 1890 億美元，Alphabet(GOOGL-US) 損失 1230 億美元，輝達 (NVDA-US) 和臉書母企 Meta(FB-US) 市值分別蒸發 850 億和 700 億美元。

觀察大盤表現，那斯達克 100 指數周一 (9 日) 收跌近 4%，自聯準會 (Fed)5 月利率會議結束至今，該指數已跌約 10%。

Fed 上周宣布升息 2 碼後，美股先因 Fed 總裁鮑爾 (Jerome Powell) 言論而暴漲，隨後急轉直下，連續三天跌勢慘烈，其中又以科技股情況最糟。

隨著疫情寵兒遭到拋售，投資人漸漸將資金轉向更安全的領域，像是罐頭湯大廠金寶湯 (CPB-US)、通用磨坊 (GIS-US) 和 J.M. Smucker(SJM-US) 等消費必需品。