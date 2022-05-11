亞馬遜疫情爆發以來漲幅全歸零 大型科技股恐怕還有得跌

聯準會 (Fed) 積極升息之際，科技股跌跌不休，亞馬遜自疫情爆發以來累積驚人的股價漲幅，截至周二 (10 日) 幾乎歸零。巴隆周刊專欄作家指出，包括亞馬遜在內的大型科技股 (Big Tech) 恐怕還有得跌。

亞馬遜 (AMZN-US) 周二收盤微漲 0.06%，報每股 2177.18 美元，已回到 2020 年 2 月 20 日的價位。和去年 7 月 13 日觸及的 52 周盤中高點 (3773.08 美元) 相比，亞馬遜迄今共回跌 40%。

由於電商業績在疫情期間蒸蒸日上，亞馬遜股價在 2020 年和 2021 年光景大好，但隨著後疫情時代到來，經濟重啟、消費者重返實體商店，各大電商業者面臨成長動能保衛戰。

亞馬遜最近公布的財報完全無助於化解投資人的擔憂，第 1 季營收成長率降至網路泡沫以來新低，本季 (第 2 季) 展望也讓華爾街失望。

由於通膨升溫、Fed 升息疑慮，美債殖利率上揚，美股飽受打壓，科技股也無法擺脫熊市地心引力，科技巨頭總市值從上周四到本周共蒸發逾 1 兆美元。

這似乎呼應科技業大老的警示。亞馬遜創辦人貝佐斯上周說，科技股的多頭行情已經終結，將帶來「痛苦的教訓」，微軟創辦人比爾 · 蓋茲則表示，升息無可避免會導致經濟減緩。

專家：Big Tech 股價還有得跌

巴隆周刊專欄作家 Andrew Addison 認為，包括亞馬遜、蘋果在內的六大科技股可能還有得跌。

專家表示，大型科技股處於相對熊市。(圖: AFP)

他根據 NYSE FANG + 指數創造一項指標，比較亞馬遜、蘋果 (AAPL-US)、Meta(FB-US)、Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Nvidia(NVDA-US) 與標普 500 指數的相對強度，結果顯示，六大科技股處於相對熊市，由於股價落後大盤的幅度愈來愈大，代表短期內沒有理由購買這些股票。

巴隆周刊另一位專欄作家 Tae Kim 也對所謂的「尖牙股」(FAANG) 抱持悲觀看法，認為這些股票的痛苦尚未結束，觸底還要一段時間。

Kim 表示，尖牙股今年來走勢困頓，一部分反映市場對獲利展望沒有以往樂觀。從已發布的財報來看，疫情贏家如亞馬遜、Netflix(NFLX-US) 都出現核心業務明顯放緩，Meta 和 Alphabet 的網路廣告事業，也隨著電商營收降溫而受到打擊，就連蘋果也無法自成本增加和中國供應鏈問題中免疫。

Kim 指出，股價取決於市場的獲利展望，而組成獲利展望的兩大要素是每股盈餘 (EPS) 和本益比。 FactSet 資料顯示，華爾街對所有尖牙股的獲利共識預測從 1 月底一路下滑，而且趨勢尚未扭轉，由此可見，大型科技股可能續跌。