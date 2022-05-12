嚴格清零政策 Lucid執行長：中國晶片供應令人擔憂

被認為是特斯拉 (TSLA-US) 潛在勁敵的電動車新創 Lucid (LCID-US) 的執行長 Peter Rawlinson 週三 (11 日) 表示，由於嚴格的防疫封鎖措施，中國晶片供應令人擔憂，公司正在採取措施減輕相關影響。

Rawlinson 表示，自己最大的擔憂可能是來自中國的半導體，以及新冠肺炎疫情對該地區的影響。為了緩解相關的衝擊，Lucid 已經分散晶片供應來源。

包括特斯拉、Rivian(RIVN-US) 等電動車製造商在內，最近紛紛宣布漲價，原因是從疫情衍生的供應鏈問題，在俄烏戰爭爆發後進一步加劇，成本上漲不得不轉嫁給消費者。Lucid 也將從 6 月 1 日起調漲旗下車款，調漲幅度至少 10%，

有分析師表示，中國對清零政策的堅持，迫使更多跨國企業重新思考在中國的策略，只要病毒還是存在，且中國不放棄清零，這些企業可能撤銷或暫停在中國的擴張計畫。

財報顯示，Lucid 第一季虧損 8130 萬美元，較去年同期的 29 億美元迅速收斂，折合每股虧損 5 美分，優於 FactSet 預料的每股虧損 31 美元。同期營收 5770 萬美元，足足是去年同期的 185 倍，且高於 FactSet 預估的 5600 萬美元。

Lucid 表示，營收交出可觀成長要歸功於交車量，第 1 季共交付 360 輛車。根據財報聲明，市場對 Lucid Air「需求強勁」，預購訂單突破 3 萬輛，潛在銷售額為 29 億美元。這不包含沙烏地阿拉伯承諾未來 10 年採購的多達 10 萬輛車。