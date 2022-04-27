Lucid喜獲大單 與沙國政府簽訂10萬輛電動車採購協議

美國電動車廠 Lucid Group(LCID-US) 周二 (26 日) 表示，已和沙烏地阿拉伯政府達成電動車採購協議，後者同意在未來十年購買最多 10 萬輛電動車，消息激勵 Lucid 盤後股價漲近 6%。

沙烏地阿拉伯主權基金公共投資基金 (PIF) 持有 Lucid 約 62% 股權，是 Lucid 的最大股東。Lucid 周二收低 8.74% 至每股 17.64 美元，但在訂單利多加持下，盤後上漲 5.95%。

根據周二的聲明，沙國同意在未來十年內向 Lucid 購買五萬輛電動車，且可選擇是否再額外購買五萬輛，協議涵蓋 Lucid 在亞利桑那州 Casa Grande 工廠與沙國新廠生產的車型，包含第一款旗艦車型 Air sedans 與 Gravity SUV 在內等即將推出的車款。

Lucid 表示，沙國的初步訂單規模不大，預估 2023 年開始每年交付 1000 至 2000 輛，並自 2025 年起拉高至每年 4000 輛至 7000 輛。

Lucid 今年 2 月公布去年第四季財報表現不佳，全年交車量僅 125 輛，遠遜於預期，在供應鏈瓶頸持續干擾下，該公司大砍 2022 年交車量，自原先預估的 2 萬輛下修至 1.2 萬至 1.4 萬輛。