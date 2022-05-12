貝佐斯捐贈價值約1.2 億美元亞馬遜股票

據報導，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 再捐出了大約 1.2 億美元的亞馬遜股分，但是受益的非營利組織仍然是個謎。

報導指出，在貝佐斯提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件中顯示，他在 5 月 3 日和 5 月 4 日向一家非營利組織捐贈了 47,727 股亞馬遜股票，但沒有列出哪個集團獲得了這些股票。

根據 5 月 3 日和 5 月 4 日的收盤價計算，這些捐贈出的股份價值略高於 1.2 億美元。

貝索斯最著名的慈善計劃是「貝佐斯地球基金」(Bezos Earth Fund)，針對氣候變遷問題投入了 100 億美元。另外，「貝佐斯初日基金」(Bezos Day One Fund) 為無家可歸家庭帶來幫助，並正在為低收入兒童建立一個全國性的免費學前教育網路。

目前並不清楚這些基金是否是股份的受益者，兩家基金的發言人皆對此拒絕發表評論。

在美聯準會 (Fed) 積極升息之際，科技股跌跌不休，亞馬遜自疫情爆發以來累積驚人的股價漲幅，幾乎歸零。亞馬遜股價今年迄今下跌了 38.16%。

亞馬遜最近公布的財報完全無助於化解投資人的擔憂，第一季營收成長率降至網路泡沫以來新低，本季展望也讓華爾街失望。貝佐斯上周曾表示，科技股的多頭行情已經終結，將帶來「痛苦的教訓」。