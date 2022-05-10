Lucid開拓海外市場 年底將在歐洲推出豪華轎車

路透周二（10 日）報導，電動車製造商 Lucid 計劃在今年晚些時候在歐洲推出豪華轎車，藉著全球對電動車需求強勁的情況下，擴展其在美國以外的業務。

Lucid 聲明表示，將於 2022 年底在德國、荷蘭、瑞士與挪威推出限量版的 Lucid Air Dream Edition P/R 轎車。該款車型在德國售價約 21.8 萬歐元（約合 23 萬美元）。

此外，Lucid 還計劃在 5 月 13 日於慕尼黑開設首家歐洲零售門市，以及今年在歐洲開設更多工作室與服務中心。

Lucid 上周公布財報，第一季（截至 3/31）虧損 8,130 萬美元，較去年同期的 29 億美元迅速收斂，折合每股虧損 5 美分，優於 FactSet 預料的每股虧損 31 美元。同期營收 5,770 萬美元，為去年同期的 185 倍，且高於 FactSet 預估的 5,600 萬美元。

Lucid 第一季共交付 360 輛車，並維持全年產量預測不變，介於 1.2 萬至 1.4 萬輛，並表示由於原物料成本上漲，將從 6 月起調漲多數車型的價格，但仍會依照客戶以下訂的價格出貨，避免如競爭對手 Rivian(RIVN-US) 漲價引起的消費者反彈。

截稿前，Lucid(LCID-US) 早盤股價上漲 1.71%，每股暫報 16.63 美元。