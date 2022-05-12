Jefferies：CPI報告無法證明美國通膨已觸頂 升息3碼不無可能

在投資人試圖消化 4 月消費者物價指數 (CPI) 數據的同時，Jefferies 經濟學家提出一項大膽的論點，認為本次通膨數據無法證明通膨已經觸頂，聯準會 (Fed) 仍有可能在接下來的會議上一次升息 3 碼。

Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 和 Thomas Simons 表示，即使 4 月 CPI 增幅放緩的原因只反映基期效應，沒有任何跡象顯示潛在價格壓力會繼續緩解。相較於總體通膨，他們更關注的是排除能源後的服務價格。

排除能源後，美國 4 月服務價格月增 0.7%，目前仍處 1990 年 8 月以來最高，加上近期的工資和就業數據顯示，工資價格出現螺旋式上升的機率增加，因此，經濟學家認為 Fed 仍有可能在接下來的幾次會議考慮一次升息 3 碼。

Aneta Markowska 和 Thomas Simons 的分析之所以受到矚目，是因為金融市場似乎對本次的通膨數據處之泰然。儘管如此，若現實朝向 Jefferies 設想的方向前進，代表美國可能出現近 30 年來從未見過的升息幅度。

Simons 說：「從數學角度來看，通膨正處於高峰，但斜率非常平緩，我們要多久才能回到正常水平？唯一的方法是讓利率進入限制性區域 (restrictive territory)，這代表聯邦基金利率可能自目前的 0.75%-1% 進入 4%。」

Simons 並警告，就算 Fed 還沒有實際行動，圍繞著升息 3 碼 (75 個基點) 或 2 碼 (50 個基點) 的措辭，也可能將風險資產推入非常危險的處境。