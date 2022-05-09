比爾蓋茨警告：升息幅度恐足以導致全球經濟放緩　

據報導，微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茨 (Bill Gates) 表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭和新冠肺炎疫情的影響，升息幅度可能足以導致全球經濟放緩。

比爾蓋茨週日 (8 日) 在接受採訪時表示：「在這樣的情況下熊市恐怕將會強勢襲來，這讓我深感擔憂。」

比爾蓋茨指出，導致大宗商品價格飆升的俄烏戰爭，是在疫情大流行後發生的，使得問題加劇。疫情期間政府債務水準早已相當高，並且早已經存在供應鏈問題。

如今包括美國、英國和印度在內的許多國家都已經開始調升利率以試圖抑制通貨膨脹飆升，最終恐將導致全球經濟放緩。

國際貨幣基金組織 (IMF) 在 4 月大幅下調了全球經濟增長預測，下調幅度創下疫情爆發以來的最大幅度。IMF 也預計，由於俄烏戰爭和中國嚴格的防疫封鎖措施，通膨上升速度將會更快。

高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 曾表示，美國經濟在未來 2 年內衰退的可能性為 35%，而美國聯準會 (Fed) 很難在不導致經濟衰退的情況下，收緊貨幣政策，以壓低通膨。

RSM US LLP 首席經濟學家 Joe Brusuelas 表示：「隨著 Fed 升息以因應通膨，加上一系列供應鏈衝擊，經濟衰退的風險正在上升。」

美國前財政部長桑默斯 (Larry Summers) 也曾表示，未來 2 年硬著陸的可能性恐將過半，很可能超過三分之二，而造成這一情況的原因，部分來自 Fed 因應通膨的做法失當。