無法支應部分研發項目 Meta計劃縮減元宇宙硬體部門

路透報導，臉書母公司 Meta(FB-US) 打算削減 Reality Labs 部門，因公司難以支應部分開發項目，此舉呼應執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 此前關於縮減長期投資的說法。

根據路透看到的評論概要，Meta 技術長 Andrew Bosworth 在每周一次的內部 Q&A 向 Reality Labs 部門員工傳達這項訊息，預計一周內就會公布調整方案。

Meta 發言人說，Bosworth 確實向員工表示，Reality Labs 已經沒有辦法再支應部分項目，一些開發項目也被迫延後。發言人沒有具體說明受影響的部分，僅稱本次的調整計畫沒有包含裁員。

Reality Labs 是 Meta 的核心戰略部門，著重在虛擬實境 (VR)、擴增實境 (AR) 等元宇宙相關硬體項目發展，上季營收較去年同期成長超過 30%，但虧損也持續擴大。

祖克柏上月底在財報電話會議上表示，公司打算放慢投資步伐，部分長期投資像是 Reality Labs、人工智慧 (AI) 都會受到影響。

鑑於營收前景疲軟，Meta 被迫削減全年支出預算，將 2022 年支出預期自原先的 900 億至 950 億美元，調降至 870 億至 920 億美元。