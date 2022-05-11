隨投資人擺脫通膨數據影響 比特幣重回3萬美元上方

美國周三（11 日）公布 4 月通膨數據後，比特幣跟隨美股下跌，一度跌破 3 萬美元大關，不過在市場認為通膨數據有觸頂跡象後美股反彈走高，比特幣也隨之重回 3 萬美元上方。

截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內上漲 1.4%，報 31,673 美元。

美國勞工部當日公布的 4 月消費者物價指數（CPI）年升 8.3%，高於預期的 8.1%，但較前值 8.6% 低，扣除能源與食品等波動商品的核心 CPI 年增報 6.2%，也高於預期的 6%，低於前值 6.5%。

4 月通膨數據公布後嚇壞市場，導致投資人拋售包括加密貨幣在內的風險資產，比特幣在美股早盤一度跌破 3 萬美元大關。不過隨後市場認為通膨升幅放緩，透露觸頂跡象，美股反彈走高，比特幣也重回 3 萬美元上方。

加密貨幣仍與標普 500 指數以及最近的那斯達克指數走勢高度相關。AscendEx 風險合夥人 Michael Rinko 表示，一段時間以來，加密貨幣市場一直面臨壓力，聯準會（Fed）已升息兩次，影響股市走跌，加密貨幣也跟著下跌，一般來說這在市場造成很大恐慌。

比特幣本周兩次跌至 2.9 萬美元區間，分析人士稱，3 萬美元比特幣的關鍵水準，如果不能維持在這個水準將進一步走跌。

上周此時，比特幣一度觸及 4 萬美元的近期高點，但第二天迅速逆轉，此後一直穩步創下新低。

其他加密貨幣方面，以太幣報 2,350.44 美元，24 小時內下跌 0.9%，泰達幣下跌 0.4%，報 0.998312 美元，狗狗幣下跌 15.6%，報 0.094702 美元，瑞波幣跌 9.6%、柴犬幣跌 17%。