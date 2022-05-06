加密貨幣隨美股大跌 比特幣退守36000美元關卡

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2022年5月6號15點47分

隨著美股的波動及大跌，比特幣 (BTC) 周四 (5 日) 也來到兩個月以來的低點，一度失守 36000 美元關卡。

與美股走勢類似，在聯準會發表偏鴿派言論之後，比特幣在周三出現反彈，但在人們將關注焦點回到通膨及經濟前景之後，美股大跌、加密貨幣重挫。

受歡迎的交易員 Cheds 指出，比特幣在歷經討人厭的「牛市陷阱」後，跌破 37000 美元，這對很多違背趨勢的交易者來說，是很好的教訓。

截至台北時間周五下午 15:33，比特幣價格回到 36346 美元，24 小時跌幅仍達 8.17%，以太幣 (ETH) 報 2737 美元，24 小時挫 6.68%，其餘山寨幣也普遍下挫。

即使是區塊鏈協議 Terra 購買了價值 15 億美元的比特幣，以支持其 TerraUSD (UST) 穩定幣的消息，也未能提振人們的情緒。

比特幣恐懼與貪婪指數由昨天的 27，又跌至 22，重回「極度恐懼」領域。

比特幣情緒 (圖表取自 alternative.me)

加密貨幣基金 BitBull Capital 執行長 Joe DiPasquale，聯準會升息及縮表的談話，對市場來說並不利。雖然比特幣最初飆漲，但它無法和這些總體經濟變化區隔開來，「今天的走勢反映了這一點」。