高盛：日圓被低估20%至25% 是便宜且理想的避險工具

日圓匯率今年歷經跳水式崩跌，隨著近期跌勢趨緩，市場開始浮現樂觀的評論。高盛 (Goldman Sachs) 策略師認為，日圓兌美元匯率已經被低估 20% 至 25%，在全球經濟衰退風險升高的背景下，依然是理想的避險工具。

在聯準會 (Fed) 加快升息步伐的同時，日本央行 (BOJ) 始終堅持鴿派立場，美日貨幣政策前景分化下，日圓兌美元匯率直直落，今年迄今狂貶 13%，為 G10 貨幣中表現最差。

高盛周二發布報告時，將日圓形容為理想的避險工具，並且評論日圓的重要價值。

策略師 Karen Reichgott Fishman 認為，目前日圓兌美元的價值已經被低估 20% 至 25%，隨著全球經濟衰退風險上升，日圓會是最便宜的避險資產。

她並表示，美元兌日圓匯率已到達一個水平，讓貨幣當局進場干預的可能性變得更高，在高盛預期的衰退情境下，美元兌日圓可能貶值 15% 至 20%。

截稿前，美元兌日圓匯率在平盤震盪，小貶 0.02% 至 1 美元兌 130.39 日圓，持續徘徊在 20 年低點附近。

Fishman 說：「全球市場高度波動，可能使日圓在短期內受到公債殖利率和大宗商品價格的影響。」不過，高盛預期，低廉的估值、複雜的干預風險，加上經濟衰退機率上升，可望為美元兌日圓走軟鋪路。

短短不到一個月的時間，Fishman 對日圓前景的看法大幅改變，相較於這次的樂觀預期，她上月表示，即使政府進場干預，也不太可能對日圓產生更持久的升值效果。

豐業銀行 (Scotiabank) 分析師也在同日為日圓的溫和反彈給出充分理由，Shaun Osborne 和 Juan Manuel Herrera 認為，即使拖累日圓的長期利空還在，但熊市趨勢正在放緩，有望為後續的溫和反彈敞開大門。