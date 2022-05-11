〈台幣〉量縮狹幅震盪 連2升收29.705元

台北股匯今 (11) 日交投略顯清淡，市場觀望美國 4 月通膨數據，新台幣兌美元匯率一度升回 29.6 字頭，但拋匯力道有限，匯價一路在平盤附近遊走，終場微升 0.7 分，收在 29.705 元，為連 2 升，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 14.45 億美元。

台股今天走勢震盪，一度跌逾百點，失守萬六，金融、航運股遭遇賣壓，電子股互有漲跌，台積電、聯發科奮力撐盤，加權指數終場仍下挫 55 點，收在 16006 點，成交值縮至 2062 億元，外資續賣超 150.85 億元，累計 4 個交易日已提款 614 億元。

新台幣兌美元匯率今天以 29.725 元貶值開盤後，匯價隨即走弱，最低來到 29.741 元，貶 2.9 分，不過，在拋匯力道支撐下，台幣又升抵 29.685 元，陷狹幅震盪走勢，終場以 29.705 元作收，升 0.7 分，台北外匯市場成交值 10.21 億美元，元太外匯市場成交值 4.24 億美元。

美國周三即將公布 4 月消費者物價指數 (CPI)，市場普遍預估年增率將較 3 月的 8.5% 略為降溫，投資人保持觀望態度，緊盯經濟數據，盼從中尋找通膨是否到頂的跡象。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天微升 0.01%，日圓反彈 0.31%，新加坡幣升 0.22%，韓元升 0.09%，新台幣也小幅走揚，人民幣及歐元則分別貶值 0.07%、0.05%。