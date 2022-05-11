〈能源盤後〉成長前景有壓 國際油價挫逾3% 西德州跌破100美元

原油期貨周二 (10 日) 收黑，反映在中國防疫封控和美元持續升值的情況下，投資人對經濟成長前景感到擔憂，美國西德州 (WTI) 原油跌破每桶 100 美元整數關卡，為近兩周首見。

另一方面，根據美國汽車協會 (AAA)，美國平均汽油價格突破每加侖 4.37 美元，創歷史新高。

能源商品價格

6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.33 美元或 3.2%，收每桶 99.76 美元，是 4 月 27 日以來首次跌破 100 美元整數關卡。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 3.48 美元或 3.3%，收每桶 102.46 美元。

6 月交割的天然氣期貨價格反彈 5.1% ，收每百萬 Btu 7.385 美元，從周一的重挫 12% 當中收復部分失土。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2.8%，收每加侖 3.5415 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.5%，收每加侖 3.9322 美元。

市場驅動力

原油延續周一挫跌走勢，主因投資人擔憂經濟成長放緩，美股遭到拋售也讓原油承受不小的壓力。中國周一公布的 4 月出口年增率大幅減緩，凸顯疫情和防疫政策對需求的打擊。

另一方面，歐盟未能迅速同意制裁俄國石油，也讓油市蒙受賣壓。

ING 大宗商品策略部門主管 Warren Patteson 說：「看起來新一波制裁必須縮小規模，才能獲得所有成員國同意。確實，已有媒體報導，歐盟將撤銷提案中的部分內容，暫不禁止歐盟油輪把俄國石油運往歐盟以外地區。」

匈牙利正在向歐盟要求更多援助，藉此度過俄油遭禁之後勢必會經歷的痛苦轉型期。根據報導，研擬中的妥協措施，將大幅延後匈牙利等東歐的歐盟成員國逐步淘汰俄羅斯石油的期限，從原訂的今年底調整為 2024 年底。

法國歐洲事務部長 Clement Beaune 周二表示，法國總統馬克宏本周將和匈牙利總理奧班 (Viktor Orban) 會談，本周有望敲定協議。

美元強勁，也導致原油周二行情低迷。追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 103.9，直逼周一觸及的 20 年高點。

美元升值不利以美元計價的大宗商品，這會代表商品對非美元買家而言變得更昂貴，進而抑制需求和價格。