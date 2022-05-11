阿聯能源部長回擊美國NOPEC法案 稱油價恐因此飆升多達300%

美國參議院司法委員會上周通過針對石油輸出國家組織（OPEC）的「反對聯合壟斷石油生產及出口法案」（NOPEC），阿聯能源部長 Suhail Al Mazrouei 周二（11 日）接受 CNBC 採訪時表示，OPEC 在能源危機問題上受到不公平對待，美國破壞其現有生產體系的舉動可能會導致油價飆升多達 300%。

Al Mazrouei 受訪時說，一旦 OPEC 生產系統遭到干涉，可能會引起能源市場混亂，油價將上漲 200% 或 300%，屆時全球將束手無策。

NOPEC 法案將賦予美國司法部權力，對操縱能源市場的 OPEC 及其成員國提出訴訟，不過該法案要生效還須參議院和眾議院全體通過，再由總統拜登簽署。

由於油價與通膨飆升，石油輸出國家組織與其夥伴國（OPEC+）面臨來自美國與日本等消費國的壓力要求增產，但該組織仍無視這些國家喊話，5 月會議仍決定維持 6 月小幅增產。

先前有報導指出，OPEC + 因產量受限，4 月實際上未達到增產目標。Al Mazrouei 承認一些成員國並未達到生產配額，但他補充說，在持續的地緣政治（指俄烏戰爭）下，該組織也正在盡自己的一份力量滿足全球需求，並稱 OPEC + 無法完全滿足全球需求。

根據 S&P Global Commodity Insights 的最新調查，OPEC + 的 23 個成員國在 4 月未達到其生產配額每日 259 萬桶。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 則表示，OPEC 與非 OPEC 成員國都應該合作，解決目前正發生的能源危機。

截稿前，西德州原油期貨下跌 2.44%，至每桶 100.57 美元，布蘭特原油期貨下跌 2.48%，至每桶 103.42 美元。