全美汽油平均價格創新高 達每加侖4.37美元

美國汽油平均價格周二 (10 日) 飆升至歷史最高水平，因為原油穩定在每桶 100 美元以上，加劇了整個經濟的通膨壓力。

根據美國汽車協會 (AAA) 的數據，美國普通汽油每加侖平均價格達到 4.374 美元的歷史新高。價格未經通貨膨脹進行調整。

油價一直在快速上漲，俄羅斯入侵烏克蘭後加速上漲，導致能源市場陷入困境。

3 月全美汽油平均價格自 2008 年以來首次超過 4 美元，此後一直保持在 4 美元水準以上。

消費者現在比去年多支付 1.41 美元。

在某些地方，汽油價格更顯極端。例如，加州的平均油價現在達 5.84 美元。該州少數幾個郡的價格更已超過 6 美元。

與此同時，柴油價格也在飆升。全美平均價格周二達到每加侖 5.55 美元，也是紀錄新高。至少在過去 7 天裡，價格已經接連創下新高。

美國石油指標西德州中質原油 (WTI) 期貨周二交易價格約為每桶 101.66 美元，遠低於 3 月每桶 130 美元左右的近期高點。

但是，雖然石油占每加侖汽油成本的 50% 以上，但這並不是唯一的因素。該產業正在努力應對其他經濟領域的同樣壓力，包括勞力限制。

將石油轉化為包括汽油和噴氣燃料在內日常產品的煉油廠正在接近最大產能運轉。美國的煉油能力在過去幾年中有所下降，現在歐洲正在爭奪同樣的石油產品，因為它試圖擺脫俄羅斯的能源。

Lipow Oil Associates 總裁李波 (Andy Lipow) 預測，普通汽油價格在接下來 2 周內將再上漲 15 至 20 美分，最終達到每加侖 4.50 美元。