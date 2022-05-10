火熱的通膨已見降溫 由三個跡象可以看出

即使聯準會 (Fed) 升息和股市暴跌，但有關通膨的好消息仍在不斷湧現。

根據聖路易斯 Fed 有關所謂 10 年期美國國債損益平衡率的數據，目前的市場顯示，未來 10 年的平均通膨率為 2.86%。相對於 3 月消費者物價指數 (CPI) 的年增率 8.5%，這聽起來可能很低。

但長期以來人們一直認為通膨一定會放緩。這個邏輯是：隨著消費者花掉他們在疫情期間累積的多餘現金，需求將下降，而供應鏈限制逐漸緩和。問題是年度通貨膨脹率會以多快的速度下降。

最新數據似乎看來有利。首先，以 10 年損益平衡率衡量的通膨預期似乎在 4 月底達到 2.98% 的峰值。這是 19 年來的最高點，也是疫情期間該比率第三次站上 2.9%，但之後都迅速下降。

這反映出近期的經濟數據並沒有多少可以讓人預期未來 10 年的年通脹率將平均超過 2.98%。這也很合理。畢竟，Fed 堅持要降低通膨，並明確表示將從現在開始多次提高短期利率，以抑制經濟需求。

對通貨膨脹的預期很重要，因為如果公眾預期物價會迅速上漲，員工就會要求更高的工資，公司會收取更多的費用，迫使勞工要求更多的錢。較低的預期讓 Fed 的工作更輕鬆。

這樣的預期也會影響 Fed 升息的快慢。較慢的升息對經濟成長、標準普爾 500 指數和整個股市都有好處。

第二個訊號是實際通膨而非預期通膨可能也已見頂。與 2020 年相比，2021 年整個經濟體的物價迅速上漲，年中 CPI 漲幅超過 5%。由於一年前物價已經很高，因此同比漲幅可能會放緩。

從歷史上看，當 CPI 漲幅達到特定經濟周期的高點時，通常也意味著 10 年通預膨期也將見頂。 2000 年、2005 年、2008 年、2011 年和 2018 年，CPI 達到峰值。花旗集團的數據顯示，在這 5 個年份中接下來的 12 個月中，10 年通膨預期下降了 4 次。

油價見頂也說明了同樣的情況。今年，西德州中質原油價格已從 3 月初創下的 130 美元的多年高位跌至每桶 110 美元。在 2008 年、2011 年、2013 年和 2018 年，石油價格達到多年高點，在這 4 年中有 3 次未來 12 個月的 10 年通膨預期下降。

如果通膨預期真的達到頂峰，那應該會提振美股。這意味著 Fed 在升息方面的積極性將低於目前的預期。Fed 上周已經表示，不太可能將利率提高 75 個基點或 1 個百分點，只可能會增加 25 至 50 個基點。

股市仍面臨壓力，因為市場仍在試圖衡量未來升息對經濟和獲利的影響為何。但標準普爾 500 指數正在尋找買家介入的底部。該指數周一 (9 日) 跌破 4000 點，後勢仍待觀察。