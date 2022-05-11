堅持逢低買進 美股散戶上週四寫單日淨買超新高

美股近期下挫，考驗投資人「逢低買進」的信心。不過，有數據顯示，上週四 (5 日) 美股大跌時，散戶單日淨買超創下歷史新高。

根據萬達研究 (Vanda Research) 的數據顯示，上週四標準普爾 500 指數大跌 3.6%，創下今年最大跌幅之一，當日的散戶淨買超美股和美股 ETF 達到將近 26 億美元，創下單日新高。

報告中指出，標普 500 在 3 月份自高點拉回並陷入修正，卻似乎未能動搖散戶逢低買進的信心，僅在 3 月份，散戶淨買超美股和美股 ETF 達到約 280 億美元，創下單月新高，4 月份的淨買超也達到 244 億美元。

在美股震盪之際，散戶似乎持續為市場帶來支撐。71 歲的退休工程師 John Case 表示，他一直在遵循巴菲特的建議，即「別人恐懼時，我貪婪」，並長期持有股票。不少散戶認為從歷史來看，股價終究會上漲。

由於市況慘澹，如今許多逢低買進的投資人蒙受虧損。Sundial Capital Research 的 Jason Goepfert 表示， 2022 年已經成為自 1974 年以來，逢低買進最糟糕的年份之一。

儘管如此，美國散戶投資人協會 (The American Association of Individual Investors) 的一項調查顯示，4 月份散戶在投資組合中的股票配置攀升至近 70%，徘徊在 2018 年初以來的新高水準附近。

Rosenberg Research 經濟學家兼策略師 David Rosenberg 建議，投資人應逢高賣出而不是逢低買入，他預估價值股、黃金、公用事業和能源股將成為贏家，至少在短期內是這樣，而美股整體報酬將低於平均。