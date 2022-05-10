降成本 Uber、亞馬遜、臉書等科技大廠招聘腳步放緩

臉書母公司 Meta Platforms (FB-US)、共享乘車公司 Uber (UBER-US) 以及網路零售巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 近幾周均宣布招聘放緩的消息，一位經濟學家表示，這都是為了降低成本。

Bleakley 顧問集團投資長 Peter Boockvar 表示，對餐廳和雜貨店等產業，勞動力仍供不應求，但對於科技公司來說，不斷上升的經營成本讓他們沒其他法子能提高利潤率，而投資者又迫切看到利潤增長。

「對於承受高度價格壓力的公司來說，他們的漲價能力有限，所以如果他們想重拾流失的利潤，或好歹守住一些疫情前擁有的利潤水準，就必須透過其他方式削減成本。」

「人力是最大花費，所以如果想在成本上拉一把，那就從人力下手。」Boockvar 說。

根據報導，Uber 周一宣布計劃放緩招聘並削減支出，以應對市場的「劇烈轉變」。Uber 執行長 Dara Khosrowshahi 以電子郵件向員工表示：「公司將把招聘人手當作一項特權，且會慎重考慮何時何地增加員工人數，公司將在所有成本面採更堅硬的態度。」

亞馬遜財務長 Brian Olsavsky 在公司的財報電話會議上宣布，由於 Omicron 變種病毒出現，令公司大肆招聘，隨著該季度下半疫情消退，以及員工銷假返回，現在已從人手不足轉為人力過剩，導致生產力下降。

Meta 在公佈第二季財報後幾日宣布，將縮減增聘人手的計畫，其財務長 Dave Wehner 表示：「因應因此產生的營收阻力，我們已調整了今年的招聘和支出成長計畫。」

然而，雖然科技業招聘放緩，但近期廣大就業市場上並未有同樣的跡象。

根據美國勞工局統計，美國 4 月非農就業增加 42.8 萬人，失業率保持在 3.6% 不變。

然而，儘管更大的就業市場尚未感受到此趨勢的影響，Boockvar 預期接下來招聘將有所放緩。「我確實認為經濟正走向更明顯的放緩，我們將邁向大多數企業放緩招聘的時點，因為大眾都想控制花費上限。」Boockvar 說。