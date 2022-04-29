〈財報〉亞馬遜Q1營收成長創網路泡沫化以來最低 盤後挫近10%

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (28 日) 公布 2022 會計年度第一季獲利遜於預期，且第二季營收預期也低於分析師估值，導致盤後股價下挫約 10%。

近時確認，亞馬遜周四上漲 128.59 美元或 4.65%，盤後大挫 262.13 美元或 9.06%，報每股 2629.80 美元。

第二季財測關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

營收：介於 1160 億美元至 1210 億美元 vs. 1255 億美元

第一季財報關鍵數據 vs. Refinitiv 調查的分析師預期共識

EPS：調整後 7.38 美元 vs. 8.36 美元

營收：年增 7% 至 1164.4 億美元 vs. 1163 億美元

第一季關鍵業務營收 vs. StreetAccount 調查的預期共識

AWS：年增 36.5% 至 184.4 億美元 vs. 182.7 億美元

廣告：年增 23% 至 78.8 億美元 vs. 81.7 億美元

電動汽車公司 Rivian (RIVN-US) 當季股價腰斬，大股東亞馬遜因此認列 76 億美元的投資虧損，導致淨損 38 億美元，為亞馬遜 2015 年以來未見的季度淨損。

AWS 營業利益年增 57% 至 65 億美元。亞馬遜整體營業利益自去年同期的 89 億美元下降至 37 億美元，原因是對 Rivian 的投資導致亞馬遜出現 2015 年來未見的淨損。

第一季亞馬遜營收僅年增 7%，較去年同期年率成長 44% 的表現大幅縮水，創下自 2001 年網路泡沫化以來最低的單季營收成長年率，已連續兩季年率成長幅度僅個位數百分比。然而，亞馬遜預料第二季營收成長年率更低迷，僅 3% 至 7% 區間，且低於分析師預期。

一如本周稍早公布財報的谷歌 (GOOGL-US) 和 Meta (FB-US)，亞馬遜也將業績放緩歸咎於宏觀經濟狀況和俄烏戰爭。

亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 表示：「疫情大流行和俄烏戰爭令成長異常且面臨挑戰，由於人力和倉儲能力處於正常水準，公司完全聚焦抵消其物流履行網路的成本。」

亞馬遜正在應對一連串經濟挑戰：通膨上升、燃料和勞動力成本上升、全球供應鏈混亂以及持續的疫情。為了抵​​銷其中的部分成本，亞馬遜本月稍早對某些美國賣家徵收 5% 附加稅，這是該公司有史以來首次收取這樣的費用。上一季，亞馬遜 4 年來首次調漲美國 Prime 會員費，自 119 美元調升至 139 美元。

獲利仍受打擊，第一季營業利潤率自去年同期的 8.2% 下降至 3.2%。

賈西說：「這可能要花一段時間，尤其是我們正努力應對持續的通膨和供應鏈壓力之際，但我們在一些顧客體驗方面取得令人鼓舞的進展，包括交貨速度表現，因為我們接近 2020 年大流行初期幾個月後來未見的水準。」

其他大型科技股同日公布的財報好壞摻半，以廣告業務為主的企業陷入困境，部分也是受宏觀經濟狀況和俄烏戰爭拖類。

亞馬遜廣告部門營收也令人失望，但該部門年增 23%，已較廣告同業擴張快速。谷歌的廣告營收年增 22%，主要遭 YouTube 表現拖累，YouTube 營收僅年增 14%，低於預期，臉書營收寫下上市 10 年來最低的年增幅度。

亞馬遜周四證實，今年為期 2 日的會員日 (Prime Day) 將於 7 月舉行 (去年在 6 月)。由於這項會員折扣活動移至第三季，可能會損害第二季營收較去年同期比較的結果，同時提高第三季的業績表現。