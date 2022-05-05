OPEC+無視歐盟對俄祭出石油禁令 仍維持小幅增產

儘管歐盟正在考慮逐步禁止俄國石油進口，全球市場原油供應似乎即將吃緊，但石油國組織與其夥伴國（OPEC+）周四（5 日）依然維持溫和增產，主因是對中國需求疲軟仍存有疑慮。

OPEC + 決定將 6 月每日產量小幅提高至 43.2 萬桶，堅持逐步緩解目前創紀錄的減產策略。該組織下一次會議將於 6 月 2 日舉行。

消息傳出後國際油價走揚，截稿前，7 月到期的布蘭特原油期貨價格上漲 1.78%，至每桶 112.10 美元，6 月到期的西德州原油期貨價格上漲 1.53%，至每桶 109.47 美元。

根據彭博彙編數據顯示，OPEC + 因產量受限，4 月實際上未達到增產目標。Enverus Intelligence Research 主管 Bill Farren-Price 在本次會議前表示，OPEC + 自 2021 年年中以來穩步增加供應的動力似乎逐漸流失，隨俄國制裁力道逐漸加大，供應風險上升，該組織穩定油價的能力正在消失。

俄國入侵烏克蘭讓 OPEC + 的處境更加複雜，若要在每月增產計畫中採取任何其他行動都需要俄國支持，而俄國不太可能同意幫助其他產油國彌補出口損失。

沙烏地阿拉伯認為，俄烏衝突不會造成供應短缺問題，因為中國與印度等買家正在搶購原油商品，加上中國重新實施新冠疫情的封控措施對需求造成的衝擊，只會近一步強化沙國的謹慎增產的態度。

如果隨歐盟對俄國石油的禁令在未來 6 個月內生效，OPEC + 立場可能會發生變化，任何額外增產都需要仰賴沙國、阿聯或伊拉克。

另一方面，無視國際壓力對 OPEC + 來說也不是沒有後果。美國與其他主要石油消費國已對該組織強硬態度做出回應，紛紛祭出戰略原油儲備（SPR），而在動用 SPR 後仍難以控制燃料成本之際，有跡象顯示華府的態度也逐漸強硬。

商品情報服務 ICIS 資深石油市場分析師 Ajay Parmar 在報告中稱，OPEC + 不太可能增產來緩解吃緊的原油市場，因為該組織對國際油價保持在每桶 100 美元上方非常滿意。Parmar 也說，OPEC + 任何增產都會威脅到這些高油價，因此今年全年將繼續保持溫和增產。

倫敦 PVM 石油協會高級分析師 Stephen Brennock 表示，儘管 OPEC + 部分成員國正在努力達到產量目標，但該組織對俄國石油供應日益短缺的前景無動於衷，並稱這可能導致未來幾個月內出現比預期更大的供應缺口。儘管供應趨緊的環境對價格來說是好兆頭，至少在短期內，應該會讓石油多頭占據上風。