〈能源盤後〉美釋SPR、OPEC+增產計畫不變 WTI跌7% Q1仍漲33%

美國稍早宣布釋出史上最大規模的戰略石油儲備 (SPR)，石油輸出國家組織與盟國 (OPEC+) 則堅持原有的 5 月微幅增產計畫，原油期貨價格周四 (31 日) 雙雙收低，WTI 大跌 7%，至 3 月中旬以來最低水平，但第一季仍漲 33%。

能源商品價格

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 7.54 美元或 7%，收在每桶 100.28 美元，根據道瓊市場數據，這是 3 月 16 日以來的最低收盤價，該期貨合約在 4 月上漲 4.8%，第一季漲逾 33%。

5 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格下跌 5.54 美元或 4.9%，收在每桶 107.91 美元，該期貨合約在 4 月上漲近 6.9%，第一季漲近 39%。交易最活躍的 6 月合約價格下跌 6.73 美元或 6%，收在每桶 104.71 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.7%，收在每百萬 Btu 5.642 美元，該期貨合約 4 月漲逾 28%，第一季漲逾 51%。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 4.1%，收在每加侖 3.19 美元，該期貨合約 4 月上漲 14%，第一季上漲 43%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3.1%，收在每加侖 3.691 美元，該期貨合約 4 月上漲 22.5%，第一季漲逾 58%。

市場推動力

美國總統拜登 (Joe Biden) 宣布，未來六個月每天將從戰略石油儲備釋出 100 萬桶的石油，總計超過 1.8 億桶。

S&P Global Commodity Insights 能源市場分析師 Marshall Steeves 認為：「從本質上來看，這是一項臨時性的措施，目的是讓春季的油價反彈幅度最小化，為了達成目標，石油供應可能會稍微增加，從而讓油價保持在相應的較低水平。」

Steeves 表示，俄烏戰爭仍是一大考量點，俄羅斯產量流失的可能性，會是一項驅動因子。

高盛 (Goldman Sachs) 大宗商品分析師團隊認為，美國釋出戰略儲油的計畫可能面臨物流上的挑戰，墨西哥灣沿岸的壅塞情況可能延遲頁岩油生產。

拜登宣布釋出戰略儲油之際，OPEC + 召開部長級會議，就原定的微幅增產計畫達成共識，即 5 月起將日產量小幅提高至 43.2 萬桶。

Steeves 認為，美國釋出戰略儲油，有助於緩解沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的增產壓力。

另外，彭博周四引述消息人士報導，俄羅斯正以大幅折扣向印度等國家出售石油，因為在西方制裁之下，市場對俄羅斯原油需求已大幅下滑。

庫存報告

美國能源資訊署 (EIA) 周四發布報告，截至 3 月 25 日當周，美國天然氣供應量增加 260 億立方英尺 (cubic feet)，符合 S&P Global Commodity Insights 訪調分析師的平均預期。

根據 EIA 周三的報告，美國上周原油庫存減少 340 萬桶，至 4.1 億桶，為 2018 年 9 月以來最低水平，降幅遠超過路透訪調分析師預期的 100 萬桶，但汽油和蒸餾油庫存均增加。

EIA 表示，庫存下滑主要與煉油廠提高加工率有關，最近一周的原油加工量已增加至 3.5 萬桶 / 日，整體利用率提高 1%，至 92.1%，灣區煉油廠加工率升至 95.6%，為 2020 年 1 月以來最高。

這使美國石油產量小幅升至 1170 萬桶 / 日，為兩個月來首度增加。