美參院司法委員會通過NOPEC法案 為政府起訴OPEC鋪路

美參院司法委員會通過NOPEC法案 為政府起訴OPEC鋪路 (圖：AFP)
美參院司法委員會通過NOPEC法案 為政府起訴OPEC鋪路 (圖：AFP)

美國參議院司法委員會周四 (5 日) 通過一項法案，為拜登政府起訴石油輸出國家組織 (OPEC) 鋪路，該法案將賦予美國司法部權力，對操縱能源市場的 OPEC 及其成員國提出訴訟。

參院司法委員會以 17 票同意、4 票反對，通過「反對聯合壟斷石油生產及出口法案」(No Oil Producing or Exporting Cartels, NOPEC)。

若法案在參眾兩院獲得通過，並由美國總統拜登 (Joe Biden) 簽署立法，OPEC 將不再享有反壟斷追訴的豁免權，這代表美國司法部可在聯邦法院起訴沙烏地阿拉伯等 OPEC 成員國，就連俄羅斯等其他產油國也無法倖免。

法案發起人之一的民主黨參議員 Amy Klobuchar 表示：「我相信對消費者來說，自由和競爭的市場比由一群國營石油公司控制的市場還要更好。」

自 2000 年以來，美國國會多次提出各種版本的 NOPEC，最終都立法失敗，如今隨著美國汽油價格不斷創高，通膨壓力與日俱增，這項法案再次獲得關注。

不過，即使 NOPEC 的目的在於打擊人為操縱汽油價格的能力，保護美國消費者和企業，一些分析師警告，法案上路後也有可能產生危險後果。

沙烏地阿拉伯曾在 2019 年威脅，若美國真的通過 NOPEC，未來將不再以美元作為原油計價貨幣，此舉恐傷害美元在全球主要準備貨幣的地位，削弱美國在全球貿易市場的影響力與對其他國家的制裁能力。

德州共和黨參議員 John Cornyn 是 NOPEC 的反對者之一，他認為這可能促使 OPEC 限制對美國的原油出口，美國石油協會 (API) 也稱，NOPEC 將對美國外交、軍事和商業利益造成重大不利影響，且立法效果恐怕有限。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 表示，拜登政府仍在研究 NOPEC，對於法案的潛在影響與後果表示擔憂，尤其是在俄烏危機持續的情況下。

一位市場分析師警告，若 NOPEC 向沙國等 OPEC 成員國施壓，要求他們向市場大量供應原油，最終可能反過來傷害美國能源業，因 OPEC 成員國的生產成本遠低於美國能源公司。

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