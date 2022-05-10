〈美股早盤〉投資人逢低承接 美股開高 道瓊漲逾300點

儘管市場情緒仍縈繞在通膨引發激進的貨幣緊縮政策與經濟成長擔憂，不過投資人買入先前遭受重創的銀行股與成長股，美股周二（10 日）開盤走高，從連三日下跌的情緒中復原。

截稿前，道瓊工業指數上漲逾 300 點或近 1.04%，那斯達克綜合指數漲 1.67%，標普 500 指數漲 1.26%，費城半導體指數漲 2.6%。

交易員陷入兩難困境，一方面是侵蝕資產價值的高通膨，另一方面是央行收緊政策可能導致經濟成長放緩，甚至將一些國家經濟推入衰退。近期美國數據顯示，聯準會（Fed）將繼續大舉升息，引發新一輪避險交易。此外，中國對疫情實施的封控措施也讓市場情緒惡化。

市場目前將注意力轉向周三（11 日）公布的美國 4 月消費者物價指數（CPI）。這些數據可能提供一些線索，表明通膨是否正在觸頂，以及美 Fed 升息 3 碼（75 個基點）的可能性是否升高，而非市場似乎已經接受的升息 2 碼（50 個基點）。

亞特蘭大聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）2024 年投票委員波斯提克（Raphael Bostic）表示，他傾向繼續升息 2 碼而非更大的幅度，並稱升息 3 碼的可能性很低，但不排除任何可能性。

紐約聯準銀行總裁、FOMC 永久投票委員威廉斯（John Williams）表示，在烏克蘭戰爭和新冠疫情導致物價壓力路徑的不確定性加劇情況下，Fed 在不破壞經濟的情況下將通膨降至目標區的努力具有挑戰性，但卻是可行的。

威廉斯認為核心個人消費支出 (PCE) 物價指數，在今年年底將接近 4%，低於如今的 5.2%，然後在 2023 年降至 2.5% 左右，預料 4 月 CPI 將略有放緩，這將是通膨已見頂的一個可喜訊號。

能源方面，國際油價走勢波動，市場正在消化歐盟將對俄國石油實施的制裁以及中國封控措施影響的需求，美元走強與日益增加的經濟衰退風險。截稿前，西德州原油期貨上漲 0.2%，至每桶 103.33 美元，布蘭特原油期貨上漲 0.25%，至每桶 106.2 美元。

加密貨幣方面，比特幣的交易價格在稍早跌破 3 萬美元後小幅反彈，截稿前報 31,841 美元，24 小時內下跌 3.7%。

截至台北時間周一（9 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

派樂騰 (PTON-US) 早盤暴跌 18.61%，至每股 11.50 美元

健身設備商派樂騰（Peloton）美股開盤前公布最新財報，由於支出增加、需求疲軟，上季虧損 7.571 億美元，折合每股虧損 2.27 美元，遠高於市場預期的 1.321 億美元與 0.83 美元，營收下滑 23.6% 至 9.643 億美元，也低於市場預期的 9.729 億美元。此外，該公司面臨資金問題，已向摩根大通與高盛借貸 7.5 億美元的 5 年期資金。

Novavax(NVAX-US) 早盤挫跌 15.47%，至每股 45.02 美元。

生物製藥公司 Novavax 第一季營收表現不佳，營收報 7.04 億美元、每股獲利報 2.56 美元，雙雙落後市場預期的 8.068 億與 2.65 美元。與此同時，Novavax 在上季僅出貨 3,100 萬劑新冠疫苗，遠低於該公司在 2022 年預估 20 億劑的速度，不過，Novavax 仍對今年營收有信心，稱本劑疫苗銷售將加速。

AMC(AMC-US) 早盤勁揚 4.91%，至每股 13.13 美元

儘管 AMC 日前公布上季虧損為 3.374 億美元低於市場預期，但營收報 7.857 億美元優於市場預期的 7.43 億美元，且得益於蜘蛛人和蝙蝠俠等強檔電影助陣，每位用戶收入高於疫情前水準。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

瑞銀全球財富管理美國投資長 Solita Marcelli 表示，就目前而言，投資人需要為持續的波動做好準備。「市場人氣看跌」，但並未屈服。

Rabobank 駐倫敦外匯策略主管 Jane Foley 表示，有鑑於俄烏戰爭的威脅、Fed 收緊政策以及中國對疫情的封控措施，市場情緒仍相當脆弱。中期而言，預料美元仍將受到避險資金的良好支撐。

Amundi 研究所負責人 Monica Defend 表示，央行的一舉一動仍是投資人的焦點，是股市主要的推動者。美國實際殖利率將繼續走高，不過市場可能已經消化該消息。