路透：現代汽車正與喬治亞州政府談電動車設廠計畫

路透周一（9 日）援引知情人士消息報導，現代汽車計劃在美國打造新的電動車工廠，目前已與喬治亞州官員進行商談，新廠將鄰近現代與其子公司起亞汽車工廠。儘管現代汽車隨後證實在美蓋新廠消息，但對選址與投資細節皆拒絕置評。

三位知情人士表示，現代汽車一直在與喬治亞州官員就在該地建廠進行深入討論，目前還不清楚這項投資細節，包括投入成本與將創造的就業職缺。如果計畫成功敲定，新工廠將生產現代與起亞旗下電動車，並向美國市場推出 Ioniq 與 EV9 兩款純電 SUV。

截稿前，路透記者仍未取得喬治亞州當地經濟發展局代表置評。

現在汽車計劃在美國建造電動車廠之際，拜登政府也一直擴大對電動車與相關供應商的投資，不僅能創造就業機會也能推動綠能計畫。其中一位知情人士稱，現代汽車預估在 5 月晚些時候宣布在美投資電動車製造計畫，以配合拜登出訪南韓行程。

拜登將於 5 月 20 日前往南韓會晤新任總統尹錫悅，後者主張採取措施強化兩國關係。先前有南韓媒體報導，尹錫悅將於周二（10 日）就職，並計劃在與拜登會晤後，將連同包括現代汽車、SK 等在內的南韓大型企業領導人，前往華府再次會晤拜登討論在美投資事宜，不過尹錫悅發言人周一已否認這項消息。

此外，現代汽車電池供應商 SK Innovation 的電池部門 SK On 不久前在喬治亞州蓋了兩座相鄰的工廠，一家替福斯汽車供貨，已在今年第一季開始生產，另一家將替福特 (F-US) 供應車用電池，預計明年初開始生產。

一位了解合約的知情人士表示，SK On 也將替現代汽車的 Ioniq 7 供應電池，對此 SK On 表示不能對涉及特定客戶的供應協議發表評論。