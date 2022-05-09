看好車用鋰電池 大宗商品巨擘托克進軍鋰礦精煉業務

根據金融時報（FT）周一（9 日）報導，全球金屬商品貿易巨擘托克（Trafigura）將入股新創公司 Green Lithium，以向歐洲的汽車與電池製造商供應鋰。

作為投資協議的一部份，托克將為 Green Lithium 尋找原料，並將成品銷售給歐洲各地客戶，Green Lithium 計畫在英國北部建立一座年產量達 5 萬噸的鋰精煉廠。

儘管目前全球大多數鋰來自智利、阿根廷與澳洲，但車用電池級精煉鋰幾乎都由中國公司提煉，托克預估該比例約為 9 成以上。而在鋰價節節攀升的當下，托克盯上這片藍海市場，透過投資 Green Lithium 在精煉鋰領域邁出第一步。

產業分析機構 Benchmark Mineral Intelligence 預測，今年歐洲對鋰需求為 11.7 萬噸，2025 年將增加到 25 萬噸，2026 年可能達到 60 萬噸。考慮當地市場規模，在歐洲設立精煉廠將具潛力。

報導也指出，新創公司 Green Lithium 去年甫在實驗室條件下完成第一款電池級氫氧化鋰的試產，目標是希望在 2024 年投產。

該公司表示，計畫在英國北部設立的工廠採用低碳精煉技術，預估產能滿載的情況下，每年生產的精煉鋰能滿足 100 萬輛電動車供應，且廢料可以出售給建築業。對於全球金屬商品貿易巨擘托克的這筆「風險投資」，Green Lithium 執行長 Sean Sargent 表示，托克是完美的搭檔。