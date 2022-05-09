日本壽司郎反映成本 將於10月調漲

迴轉壽司連鎖壽司郎 (Sushiro) 周一 (9 日) 宣布，自 2022 年 10 月起，將調高日本當地的迴轉壽司價格，調整幅度依店面型態而異，最便宜的黃盤含稅價格將落在 120~150 日圓、漲幅約 9~18 日圓，是該公司 1984 年創業以來，100 日圓低價 (未稅) 首度失守。

壽司郎母公司 Food & Life Companies 表示，由於原物料及運輸成本上揚、再加上日圓走貶，難以繼續以低價供應。

該公司考量日本各地的租金和人事成本不同，最低價的黃盤價格，將依「郊外型」、「準都市型」、「都市型」三種店面型態分類來作程度不一的調整，例如「郊外型」店面的黃盤含稅價，將從目前的 110 日圓調高至 120 日圓，而「準都市型」和「都市型」的黃盤價格，也將分別調高為 130 日圓和 150 日圓。(註：目前準都市型店面的黃盤含稅價 121 日圓，都市型店面的黃盤含稅價 132 日圓)

此外，自今年 10 月起，「郊外型」店面的紅盤含稅價，也將從 165 日圓調高至 180 日圓，而黑盤含稅價也會從 330 日圓調高至 360 日圓。

Food & Life Companies 社長水留浩一在周一 (9 日) 召開的事業戰略發表會上表示，事業環境正面臨激烈變化，在此當下，我們的業務型態也必須作出調整。