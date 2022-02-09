零件瑕疵恐引起火燒車 現代、起亞在美國召回近50萬輛

南韓現代和旗下起亞汽車宣布在美國召回近 50 萬輛汽車，理由在於 ABS 防鎖死煞車系統的電腦控制模組可能因為「異物」引起的短路而造成引擎起火，而且在非行進間也有可能發生，現代和起亞已呼籲車主須停放在遠離建物的戶外空間。

據《CNN》報導，這次召修範圍包含現代 2016 年式至 2018 年式的 Santa Fe、2017 年式至 2018 年式的 Santa Fe Sports、2019 年式的 Santa Fe XL、2014 年式至 2015 年式的 Tucson，以及起亞 2016 年式至 2018 年式的 K900、和 2014 年式到 2016 年式的 Sportage。

這兩家公司有許多的汽車零件共通，在召回數量方面，現代為 37 萬 7830 輛、起亞為 12 萬 6747 輛。

有疑慮的車輛在回廠後，將由技師進行 ABS 控制模組的檢測，必要時將換上全新零件。另外，控制系統使用的保險絲也會免費更換，熔斷電流將會降低。

根據起亞提交給美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 的資料，已確認有 3 部車輛因相關瑕疵而發生火災。兩家公司表示，車主仍可繼續使用車輛，但停放時必須遠離建物和構造物。

起亞表示車主若有疑慮，可向經銷商或客服中心洽詢。另外在 NHTSA 的官網也提供相關資訊。