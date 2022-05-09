歐盟官員將與馬斯克會面 討論供應鏈與數位法規

歐盟負責內部市場業務的執行委員布勒東（Thierry Breton）發言人表示，布勒東周一（9 日）將與特斯拉執行長馬斯克會晤，討論全球供應鏈問題，以及歐盟新達成要求科技巨頭對線上內容採舉監管措施的新的數位服務法（Digital Services Act）。

根據路透報導，雙方將於美東時間下午兩點在特斯拉奧斯汀總部會面。布勒東發言人 Terence Zakka 在電子郵件中表示，當日議程重點將聚焦在全球供應鏈與科技議題。

Zakka 特別點出，布勒東將與馬斯克討論言論自由議題，雙方將就數位服務法與「新」推特如何遵守新規進行交流。

幾周前，馬斯克斥資 440 億美元收購推特，並承諾重振推特營運，且將透過打擊垃圾郵件機器人與減少限制來擴大用戶數量，以達到其主打的「言論自由」大旗。

先前布勒東曾表示，儘管馬斯克計劃放寬推特內容審查制度，但該平台仍會受到歐盟法規的約束，若違法將被處年營收 6% 的巨額罰款，倘若屢勸不聽甚至會禁止其在歐洲營運。

《數位服務法》要求推特要和其他網路公司分享如何遏制假訊息，也禁止針對未成年人以及特定種族、政治派別、宗教和性取向的廣告，一旦發現任何非法內容，就要立即刪除。

推特 (TWTR-US) 美股開盤前股價下跌 1.49%，每股暫報 49.06 美元，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.48%，每股暫報 826.90 美元。