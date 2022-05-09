Omdia估今年電視出貨將創12年新低 OLED滲透率上看13%

面板研調機構 Omdia 8 日發布報告表示，由於疫情趨緩 3C 需求降溫、歐美國家通膨延續，今年全球電視出貨量約 2.12 億台，創下 2010 年以來的最低水準，不過，OLED 滲透率將持續提高，銷售市占率突破雙位數直衝 13%。

Omdia 表示，北美、歐洲、中國的第一季度需求已經比去年同期下滑 20%，LCD 電視需求可能會下滑，加上中國業者大幅擴產，LCD 電視價格正在下挫。

不過，Omdia 指出，值得注意的是，全球 OLED 電視需求正繼續上升，今年 OLED 電視出貨量預計將成長 23% 至 800 萬台。若單用出貨量來看，OLED 市占率約 4%，遠低於 LCD 電視的 96%，但從銷售額來看，OLED 銷售市占已從去年突破 10% 後將上升至 12.8%。

電視製造大廠正在減少 LCD 面板產量，三星、LG 已在今年 3 月下旬減產，中國廠商可能會在本季跟進，同時，由於面板價格下跌正在侵蝕獲利，韓系廠商也正在逐漸退出 LCD 市場並將目標指向 OLED 市場。

LG 目前正主宰 OLED 市場，市占率達 99%，三星電子正以 QD-OLED 電視進軍北美、歐洲市場，SONY 也將於下個月在美國開始銷售 QD-OLED，而中國廠商目前尚未進入量產階段。