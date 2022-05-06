鉅亨美股雷達：馬斯克併推特仍須反壟斷調查 投資人關注就業報告

美股重要看點：

在道瓊指數歷經 2020 年以來最糟糕的一天後，週五 (6 日) 盤前股票期貨走低。投資者仍擔憂通膨，並等待最新的就業數據報告，以評估聯準會升息前景。

美股道瓊指數及那斯達克指數，週四都錄得 2020 年以來最大單日跌幅，標普 500 指數跌幅則為今年第二大。週四的下跌抹去聯準會會後議的大漲，在本月會議中，聯準會宣布升息兩碼，但排除更大幅度升息的可能性。

科技股在週四的下跌中首當其衝，雲端計算、電子零售商和大型股，均出現了大幅下跌。

投資者正在期待定於週五發布的 4 月就業報告，本次報告很可能為下一次升息定調，此前鮑爾指出，未來聯準會政策走向的框架基準是職位空缺率及失業率，又因聯準會當前的首要任務是降低通膨，因此平均小時收入和失業率是本次關注的焦點。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月失業率，預期 3.5%，前值 3.6%

美國 4 月非農就業人口變動 (萬人)，預期 38，前值 43.1

重要個股動態：

1.Lucid(LCID-US)

電動車新創公司 Lucid 週四盤後公布會計年度第 1 季財報，營收猛增、虧損大幅收斂，全年產量目標不變，同時宣布將從 6 月開始將調漲售價，豪華純電房車 Lucid Air 將漲價至少 10%。

Lucid 第 1 季 (3 月 31 日止) 虧損 8130 萬美元，較去年同期的 29 億美元迅速收斂，折合每股虧損 5 美分，優於 FactSet 預料的每股虧損 31 美元。同期營收 5770 萬美元，足足是去年同期的 185 倍，且高於 FactSet 預估的 5600 萬美元。

LCID 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 派樂騰 (PTON-US)

媒體引述知情人士的話報導，健身設備製造商派樂騰 (Peloton Interactive Inc) 正在探索出售該公司的大量少數股權。

報導指出，這家總部位於紐約的公司正在尋找潛在投資者，包括同業和私募股權公司，開放購買約 15% 至 20% 的股份。

報導表示，談判尚處於初期階段，不能保證公司會找到接受者或同意交易。

PTON 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 推特 (TWTR-US)

知情人士透露，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在審查特斯拉執行長馬斯克以 440 億美元併購推特是否涉及反壟斷，已設定下個月為決定是否深入審查的最後期限，意味著併購案完成時間可能延誤幾個月。

外媒報導，根據美國併購法，馬斯克必須把交易案呈報給 FTC 和司法部，並在交易完成之前等待至少 30 天，讓監管機關決定是否對潛在的反壟斷問題發動調查。

如果 FTC 要求提供更多資訊，也就是發出所謂的第二次請求，就會導致交易遭到進一步延誤。